Вечерната украинска сводка: Държим се в Соледар (ВИДЕО)

Украинският зам.-министър на отбраната Ана Маляр също публикува кратък пост в канала си в Телеграм: "След претърпените загуби, противникът отново направи ротация на силите, увеличи броя на наемниците от "Вагнер", опита се да пробие нашата отбрана и напълно да превземе града, но не успя".

Към 19:25 часа българско време, в Телеграм каналите на Евгений Пригожин ("Кепка Пригожина" и "Конкорд"), създателя на ЧВК "Вагнер", няма нова информация извън въпроси от различни медии към него и пояснение, че Пригожин не може да отговори в момента, но ще го стори веднага щом може: Показаха в снимки лъжата на Пригожин за превземането на Соледар

Combined border guards and a mechanised brigade unit of the AFU greeting a group of Wagner mercenaries in Soledar in early January.



Wagnerites came under crossfire with large-caliber machine guns inflicting casualties on the them, finished with an artillery strike. pic.twitter.com/YzT0Mv71Rh