Зеленски изненада с най-новото си посещение зад граница (СНИМКИ)

Лидерът на защитаващата се от руската агресия страна пристигна в Саудитска Арабия на 27 февруари. Той планира да проведе разговори с престолонаследника принц Мохамед бин Салман ал Сауд.

"Тема номер едно е формулата за мир. Миналата година в Джеда проведохме ползотворна среща на ниво съветници относно нейното прилагане. Сега сме съвсем близо до провеждането на първата среща на върха за мир и разчитаме на постоянна активна подкрепа от страна на Саудитска Арабия", написа Зеленски в "Телеграм", качвайки и снимки от кацането си в страната.

Volodymyr Zelenskyy arrived in Saudi Arabia to meet with Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud pic.twitter.com/Wdnd031ROI