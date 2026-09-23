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Външният министър: България разширява политическия и икономическия диалог с партньори от различни региони

23 септември 2026, 22:14 часа 733 прочитания 0 коментара
Снимка: МВнР
Външният министър: България разширява политическия и икономическия диалог с партньори от различни региони

Министърът на външните работи Велислава Петрова участва в поредица от многостранни формати и двустранни срещи в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Министър Петрова се включи в неформалната среща между министрите на външните работи от Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC), посветена на диалога и сътрудничеството между двата региона.

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Тя проведе разговор с върховния комисар на ООН за бежанците Бархам Салих и участва в събитие по повод 75-годишнината на Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците, на което България е коспонсор.

Велислава Петрова проведе двустранни срещи с министрите на външните работи на Армения Арарат Мирзоян и на Киргизстан Жеенбек Кулубаев. Във фокуса на разговорите бяха свързаността и развитието на конкретни партньорства. Срещите са част от усилията за задълбочаване на отношенията на България с държавите от Южен Кавказ и Централна Азия.

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Ню Йорк Армения ООН Велислава Петрова
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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