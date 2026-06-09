Зеленски поиска 2,4 млрд. от Абрамович за украинското ПВО: "Така е справедливо"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил с британския премиер Киър Стармър 2,4-те милиарда паунда от продажбата на футболен клуб "Челси" на руския олигарх Роман Абрамович и че е поискал тези пари да бъдат използвани за закупуване на системи за противовъздушна отбрана от САЩ за нуждите на Украйна. "Те са много скъпи (системите за противовъздушна отбрана - бел. ред.) и разбира се, тези пари биха могли да помогнат. Казано между нас, това е справедливо. Русия започна тази война. Защо да не използваме руски пари?", каза Зеленски в интервю за The Guardian.

Зеленски заяви, че е обсъдил със Стармър съдбата на тези 2,4-те милиарда паунда, които Великобритания възнамерява да използва за хуманитарни нужди в Украйна и е поискал с тях да се финансира украинското ПВО за прехващане на руските ракети.

"Министър-председателят (Киър Стармър - бел. ред.) ми каза, че полага всички усилия и знам, че нашите дипломатически екипи обсъждат това. Това е сложен въпрос", уточни Зеленски.

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