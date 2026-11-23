Три нови сгради, планирани в отсечка от едва 700 метра по бул. „Александър Малинов“, могат да доведат около 6–7 000 нови жители в местността „Людмила Живкова“ – колкото е населението на целия съседен квартал „Младост 1А“. За да не се стигне до пълен блокаж на трафика и социалната инфраструктура, Столичната община обмисля преразглеждане на строителните параметри, независим транспортен анализ и задължителни споразумения с инвеститорите за обществени обекти, съобщи заместник-кметът по градско планиране арх. Любомир Георгиев.

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Темата е в центъра на диалога между направление „Градско планиране и развитие“, районния кмет Ивайло Кукурин и жителите на „Младост“, започнал още на 7 октомври. По думите на арх. Георгиев общината, а не частните инвеститори, трябва да води градското планиране, а мнението на гражданите да се търси преди окончателното одобряване на проектите – подход, който ще се прилага и в други презастроени столични квартали.

Трите инвестиционни намерения попадат в смесена многофункционална зона, която по действащите планове допуска високо и интензивно строителство, а процедурите им са на различен етап. Най-мащабното предложение предвижда жилищна кула с височина до 75 метра, 360 апартамента и ателиета, три подземни нива с 635 паркоместа и гаражи, както и отделен супермаркет. В сградата са заложени още търговски площи, детски център с яслена и градинска група, терапевтичен център и зали за обучение и изкуства.

Планирана е 18-етажна жилищна сграда с височина до 75 метра в района на бензиностанцията, като процедурата по подробния устройствен план вече е в напреднала фаза.

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В района на едноименния тенис клуб се предвиждат спортна инфраструктура и 14-етажна жилищна сграда с височина до 42 метра.

Според анализите на общината реализирането на вече одобреното и новозаявеното строителство ще удвои натоварването в тази част на „Младост“, което налага преценка дали уличната мрежа, градският транспорт и обществените услуги могат да поемат хилядите нови жители и автомобили.