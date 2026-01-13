Зеленски предупреди: Русия готви мащабна атака в следващите дни

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вечерта, че според разузнавателната информация Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна, предаде ДПА. Той уточни, че атаката, която може да се случи в следващите няколко дни, може да включва дронове, които да унищожат противовъздушната отбрана и ракетите, и призова украинците да обръщат внимание на сирените за въздушно нападение. Той изрази предположение, че Русия иска да се възползва от студеното време.

Още: Тръмп: Зеленски няма карти от ден 1, той има само едно нещо - Доналд Тръмп

В много региони на Украйна температурите в момента падат до двуцифрени стойности под нулата през нощта. Миналия четвъртък Зеленски предупреди за масирана нощна атака от руските сили. Часове по-късно руската армия започна ожесточена атака срещу западния украински регион Лвов, в която използва новата си свръхзвукова ракета "Орешник". В столицата Киев атаката причини толкова сериозни прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението, че кметът Витали Кличко посъветва жителите временно да напуснат града. Русия води разрушителна война срещу Украйна от почти четири години.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски говори и за напредък в разговорите между украинските преговарящи и представителите на САЩ. Според него повечето документи са готови за подписване, но не съобщи подробности. Зеленски добави, че очаква форматът на Давос да бъде много успешен по отношение на отношенията с партньорите на Украйна и нейното възстановяване след руските атаки.

Още: Бих отвлякъл Путин, Зеленски е корав лидер: западни послания, а войната в Украйна е по-дълга от Великата отечествена война (ОБЗОР - ВИДЕО)

Световният икономически форум традиционно се провежда в швейцарския курорт Давос в началото на годината. Всъщност това е годишната среща на неговите членове, предимно големи компании, които имат за цел да използват форума, за да обмислят как могат да допринесат за разрешаването на глобални кризи. Политиците от години използват форума за неформални дискусии.

Още: Зеленски: Никакви нови изисквания не бива да бъдат предявявани към Украйна