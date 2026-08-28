НА ЖИВО: Жребият на Левски за Лига Европа, "сините" ще приемат Милан!

Левски научава днес осемте си съперници в основната фаза на Лига Европа. "Сините" се завръщат в същинската част на втория по сила европейски клубен турнир след отпадането от АЕК Атина в плейофа на Шампионската лига. Жребият ще се проведе днес, 28 август, в Монако, като церемонията започва в 14:00 часа българско време и ще можете да я проследите НА ЖИВО в Actualno.com!

Първият отбор, който Левски изтегли за съперник, бе италианският колос Милан. Мачът ще се играе в София. Вторият изтеглен съперник от първа урна бе френският гранд Олимпик Марсилия. От втора урна Левски изтегли домакинство на РБ Залцбург и гостуване на Виктория Пилзен.

Очаквайте подробности!

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ ЖРЕБИЯ НА ЛЕВСКИ

Преди жребия на Левски за Лига Европа

Българският шампион е в четвърта урна и го очакват осем мача с различни съперници. Левски ще получи по два съперника от всяка от четирите урни. "Сините" ще имат общо четири домакинства и четири гостувания в основната фаза. Срещу единия от двата отбора от всяка урна тимът ще играе като домакин, а срещу другия ще гостува.

Сред потенциалните съперници има впечатляващи имена като Ювентус, Милан, Бенфика, Байер Леверкузен, Олимпик Лион и Олимпик Марсилия. Във втора и трета урна също има сериозни тимове - Селтик, Залцбург, Ференцварош, Кристъл Палас, Борнемут и Съндърланд. Левски ще изтегли два съперника и от своята четвърта урна, като всички потенциални съперници на Левски по урни може да видите в линка.