"Кой има интерес проблемът да остане нерешен": Адвокат с въпроси след разкритията за нарушения в АПИ

1,5 милиарда лева неосчетоводени разходи и задължения, договори, по които изплатените суми са нараснали над 20 пъти и неефективен контрол върху ремонтите на пътищата – такива констатации са направени от Сметната палата за дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщи адвокат Елица Буенова. Тя описа накратко какво се съдържа в одитният доклад за дейността на АПИ.

Още: Сметната палата разкри финансов хаос в АПИ: Сключва договори за милиарди без да има парите

Ето какво написа адвокат Буенова на профила си във Facebook:

179 страници, от които на човек могат да му настръхнат косите!

* Над 1,5 милиарда лева разходи и задължения не са били осчетоводени своевременно! Наложило се е финансовият отчет на АПИ за 2025 г. да бъде коригиран с тази огромна сума. При своевременно отчитане на задълженията са щели да бъдат превишени законовите ограничения за поемане на нови задължения за разходи през няколко години!

* Договор за 18,7 милиона лева е достигнал близо 396 милиона! Над 21 пъти повече от първоначалната стойност! При това огромната част от извършените дейности са били за основни ремонти, реконструкции и ново строителство, които не са били предмет на първоначалния договор!

* Над 907 милиона лева неусвоени аванси за АМ „Хемус“! А към 30 юни 2026 г. строителството по два от участъците е било 0%!

Още: "ГЕРБ и всички "сглобени сглобки" са виновни": Иван Шишков за състоянието в АПИ

И сега стигаме до нещо, което според мен е още по-страшно от финансовите нарушения!

Сметната палата установява сериозни слабости и неефективен контрол върху извършваните ремонти и поддръжката на пътищата!

Установени са случаи на плащания без достатъчно документи за действително извършената работа, пропуски при доказването на количествата материали и недостатъчна проследимост на качеството на вложените материали.

А сега се замислете!

Когато няма ефективен контрол върху ремонтите, кой гарантира качеството им?

Още: Служители на АПИ на протест заради съкращения (ВИДЕО)

Кой гарантира, че вложените материали отговарят на изискванията?

Кой гарантира, че пътищата, по които ежедневно пътуваме, са безопасни?!

Защото лошо ремонтираният и неподдържан път не е просто финансов проблем! Той може да се превърне в път убиец!

И тук няма как да не направя връзката с колективния иск, който заведохме срещу АПИ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството заради опасното състояние на републиканските пътища.

С този иск настояваме държавата да бъде задължена да изпълнява задълженията си по обследване, обезопасяване и поддържане на пътната мрежа.

А сега самата Сметна палата официално установява сериозни нарушения и неефективен контрол в АПИ!

След този доклад едва ли са необходими още доказателства, за да разберем колко сериозен е проблемът с управлението и поддръжката на пътищата! С този доклад делото ни е спечелено още преди да е започнало!

За съжаление обаче:

Софийски градски съд прекрати делото, без изобщо да разгледа по същество твърденията за опасното състояние на пътищата!

Вместо да се стигне до съдебна проверка на тези проблеми, спорът засега се води дали изобщо имаме право да искаме такава защита чрез колективен иск!

И човек неизбежно започва да се пита…

Защо е толкова трудно да се стигне до съдебно решение, което да задължи държавата да изпълнява собствените си законови задължения?!

Кой има интерес проблемът да остане нерешен?!

Вече 20 години представлявам пострадали при ПТП. Виждала съм хиляди съсипани човешки съдби, почернени семейства, осакатени хора и родители, погребали децата си.

Още: "Спряхме кранчето": Иван Шишков отвърна на ДПС и освети схема с пътни анекси за милиони

И затова няма да спра да настоявам, че отговорността за безопасността на движението е основно, но не само на водачите!

Държавата също носи отговорност!

А този доклад поставя въпроси, на които трябва да се дадат отговори. Не с поредните обещания, а с конкретни действия и търсене на персонална отговорност!

А вие как приемате всичко това?

Възмущавате ли се, или вече толкова сме свикнали с подобни констатации, че милиардите дори не ни впечатляват?

Аз все още не мога да свикна!

И ако смятате, че тези безобразия не трябва да останат известни само на шепа хора, споделяйте постовете, които видите на тази тема!

Защото парите са на всички ни. Пътищата са на всички ни. А животите, който се губят всяка година по тях, нямат цена!