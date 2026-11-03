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Прогноза за времето - 4 ноември 2026 г. (сряда)

03 ноември 2026, 23:10 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: Pexels
Прогноза за времето - 4 ноември 2026 г. (сряда)

През нощта ще бъде облачно. На много места ще има валежи, които в източните райони ще са временно интензивни и значителни по количество. След полунощ в Югозападна България валежите ще отслабват и спират. В източните райони ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. В останалата част от страната вятърът ще е слаб. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието - до 12°-14°, за София - около 5°. В сряда ще остане облачно. В отделни планински райони и на много места в източната и северната половина от страната ще продължи да вали дъжд. Продължителни и значителни по количество ще са валежите в Източна България. В края на деня те ще започнат да спират. В Източна България ще продължи да духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, за София - около 8°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, ще продължи да се повишава, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините 

В планините ще бъде облачно. Главно в масивите от Източна България и на места в Рила и Пирин ще продължи да вали дъжд, по високите части - сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.

Дъждовно по Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Продължителни и значителни по количество ще са валежите по Южното Черноморие. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-5 бала.

Източник: НИМХ

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прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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