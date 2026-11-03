Радар за икономика: Най-важните новини на 3 ноември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 3 ноември 2026 г.

Депутати на ДБ: Радев ще вземе спестявания за пенсия, за да покрие бюджетния дефицит

"Поредно скандално действие на властта - получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита". Това написа в личната си страница във Facebook Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" и депутат от "Демократична България" (ДБ). С думата "дефицита" той има предвид бюджетния дефицит.

Още: Депутати на ДБ: Радев ще вземе спестявания за пенсия, за да покрие бюджетния дефицит

"От вас го чувам. Нямам представа": Проданов не знае за планирано посегателство върху спестяванията за пенсии

"От вас го чувам. Нямам представа". Така председателят на бюджетна комисия в парламента и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов отговори по време на пресконференция за публичните финанси във връзка с информацията, която е достигнала до опозицията, а именно, че управляващите и кабинетът на Румен Радев планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, като целта е да финансират дефицита в бюджета.

Още: "От вас го чувам. Нямам представа": Проданов не знае за планирано посегателство върху спестяванията за пенсии

Министерството на финансите отговори на скандала с втория пенсионен стълб

Министерството на финансите отрече да подготвя промени в модела на втория пенсионен стълб, с които част от вноските на осигурените да бъдат пренасочени към НОИ. От ведомството определиха появилата се информация като дезинформация и увериха, че твърденията за предстояща реформа не отговарят на истината.

Още: Министерството на финансите отговори на скандала с втория пенсионен стълб

И месечната, и годишната инфлация у нас се ускоряват през октомври

Месечната инфлация през октомври 2026 г. се очаква да нарасне с 1,3% спрямо септември (когато пък се бе свила с 0,2%), а годишната инфлация да се ускори до 6,1% спрямо 5,7 на сто месец по-рано. Така ще бъде достигнато нейното най-високо ниво от месец май насам, показват предварителните оценки на Националния статистически институт (НСИ). През октомври спрямо предходния месец се очаква най-голямо увеличение на цените в групите "Облекло и обувки" (със 7,4%), "Развлечения, спорт и култура" (със 7%) и "Образователни услуги" (с 2,5%).

Още: И месечната, и годишната инфлация у нас се ускоряват през октомври

Риск от поскъпване на стоките заради газа: Управляващите успокояват, че подкрепата за бизнеса продължава

Веднага след изборите за президент дойде новината, че цената на природния газ поскъпва с близо 33%. „Това няма да се отрази на цената на парното и на тока за битовите потребители. Ясно трябва да кажем, че както председателят на КЕВР миналата седмица, така и премиерът и енергийният министър ясно казаха, че няма да има поскъпване, че цената ще се запази до 30 юни 2027 г. и че ще бъдат направени съответните компенсаторни механизми“, каза в ефира на Нова телевизия депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петков.

Снимка: "Булгартрансгаз"

Още: Риск от поскъпване на стоките заради газа: Управляващите успокояват, че подкрепата за бизнеса продължава

Газът е сигурен до 2032 г.: Гръцка компания подписа страхотна сделка за LNG, може да намаже и България

Гръцката компания Metlen и глобалният търговец Shell Global LNG подписаха обвързващо дългосрочно споразумение за доставка на втечнен природен газ, след като през февруари беше подписан меморандум за разбирателство, предаде Въз основа на споразумението, Shell Global LNG Limited ще доставя на Metlen шест товара втечнен природен газ годишно, еквивалентни на приблизително 0,6 милиарда кубически метра годишно за период от пет години, считано от 2027 г.

Още: Газът е сигурен до 2032 г.: Гръцка компания подписа страхотна сделка за LNG, може да намаже и България

Рязък срив в цените на петрола: Ще падат още, заяви Тръмп, но обещанието "изгоря" за няколко часа (ВИДЕО)

Цената на петрола в понеделник падна до най-ниското си ниво от повече от две седмици на фона на новите надежди за пробив, който да сложи край на войната между САЩ и Иран. Суровият петрол тип "Брент" - международен еталон, който е референтен за Европа, поевтиня с близо 8%, или с около 9 долара за барел, слизайки за един ден от 113,43 до 104,77 долара за барел. Това беше най-ниското ниво от 10 октомври.

Още: Рязък срив в цените на петрола: Ще падат още, заяви Тръмп, но обещанието "изгоря" за няколко часа (ВИДЕО)

Еврото прескочи важна психологическа граница

На 27 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 12 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1126 спрямо щатския долар. Такива ниски равнища не бяха наблюдавани от около година и половина, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута. Постепенно единната европейска валута започна да се възстановява бавно, но не и да се отърси веднага от антирекорда. В началото на ноември тя все пак започна с по-високи стойности в сравнение с последния работен ден през октомври, след което премина и ключовата психологическа бариера от 1,12 спрямо долара.

Още: Еврото прескочи важна психологическа граница

С невиждани темпове в последните 2 години: Централните банки трескаво купуват злато

Централните банки са купували злато с най-бързия темп от края на 2024 г. насам, въпреки че благородният метал е бил подложен на натиск заради по-високите цени на петрола и лихвените проценти. Това сочат данните от третото тримесечие, съобщава Bloomberg, цитирайки доклад на Световния съвет по златото (World Gold Council – WGC).

Още: С невиждани темпове в последните 2 години: Централните банки трескаво купуват злато