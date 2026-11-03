Войната в Иран:

Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил смъртта на куче в столичния квартал "Кръстова вада"

03 ноември 2026, 22:35 часа 739 прочитания 0 коментара
Снимка: succo / Pixabay
Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил смъртта на куче в столичния квартал "Кръстова вада"

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж, проявил особена жестокост към куче, като му причинил смърт, съобщиха от прокуратурата.

Още: Мъж уби куче с ритник пред очите на стопанина му, хора излязоха на протест пред дома му (ВИДЕО)

Събраните до момента доказателства сочат, че на 1 ноември, около 20.50 часа в София, обвиняемият Йордан Атанасов е проявил жестокост към куче от женски пол, порода йоркширски териер на име Кнопа. Обвиняемият му е нанесъл силен удар с крак, в резултат на което противозаконно причинил смъртта му, като деянието е извършено с особена жестокост към животното.

Още: Убитото с ритник куче в "Кръстова вада" е на украинско семейство

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание от 2 до 8 години „лишаване от свобода“. В хода на разследването до момента са разпитани свидетели на деянието и са извършени разпознавания, изготвена е назначената видео-техническа експертиза.

Още: С белезници отведоха в ареста мъжа, убил куче в София

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“. Разследването по случая продължава.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
арест насилие над животни куче
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес