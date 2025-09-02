20 бързи въпроса към... актьора Александър Христозов

Може би си го забелязал в сериалите „Връзки“, „Пътят на честта“, „Братя“, „С река на сърцето“ и „For All Mankind”. Не пропускай и участието му в „The Expendables 4”, където има и сцена с Анди Гарсия. Александър е завършил и престижния „Театральный институт имени Бориса Щукина“, като има роля и в руския сериал „Извън себе си“. Ще се радваме да видим още от него скоро (като начало – снимания това лято сериал „Ком – Емине“), а дотогава – ето отговорите му на нашите бързи въпроси:

Как би обяснил работата си на първокласник?

Би било трудно за обяснение, всъщност децата в първи клас вече са много напред, но нещо такова вероятно: „Професионален авантюрист, който ходи на най-различни места, стои пред едни камери, облича се в различни костюми и си играе с други хора или сам на разни герои“.

Какво не би работил никога, дори и да трябва да живееш под мост?

Касапин, работа свързана с мъчение на животни, корумпиран политик или подобен плазмодий, част от гниещата страна на системата.

Твой вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Гледам тези вредни навици да ги побеждавам, колкото мога. Може би липсата на достатъчно търпение. Но най-страшна е битката срещу шоколада.

Полезно умение, което скоро усвои?

Рязане на отвор за мивка, на шкаф за баня.

Мъдър съвет, който си давал?

"Имайте търпение".

В коя знаменитост беше влюбен като малък?

Катрин Зита-Джоунс. Пенелопе Круз, също може да се каже, но на второ място.

Голяма беля, която си правил?

На първо четене се сещам как отключих москвича на бащата на приятел с ключовете на семейната ни тогава Алфа – оказа се, че стават. Направих едно кръгче с аверите, чисто за адреналина. След като се прибрах, за мой ужас видях през балкона, че колата е по средата на кръстовището, забравил бях да я оставя на скорост. Слязох моментално и едва се оправих, защото един човечец беше паркирал на същото място и го измолих с триста зора да си премести колата. След това мина полиция, която, за щастие, не спря. Келешлък!

Кое в социалните мрежи те вбесява най-лесно?

Неискреността, фалша, пустите диванни постове. Прекомерната и безсмислена посредственост и глупост, която бълва.

Какво обичайно готвиш, като поканиш гости?

Ами, вероятно ще умрат от глад, защото в готвенето съм зле. Мога да им сготвя спагети или фузили с риба например. А, мога и ципура или лаврак да им направя, т.е. изпека – не е голяма философия.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Италианска кухня, гръцка кухня. С риба, хубаво вино, някаква засукана шоколадова торта. Но не е важно какво, а къде – ако е някъде с гледка към море или сред природа, не е важно какво точно би ме почерпил.

Хобито, за което много би искал да имаш време?

Да имам повече време за свирене на китарата, гмуркане, кайтсърф, пътешествия, където и да е.

Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?

Тъпото скролване, в която и да е социална мрежа.

Нещо, за което похарчи неразумно много пари?

Нямам представа. Трудно бих похарчил много пари, просто за нещо си... Ремонт на колата ми, поради ненавременна смяна на ремък.

България ще се оправи тогава, когато...

... Хората станат единни и се обединят в решаване на общите проблеми, дребнавостта изчезне и безграничната завист умре.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Не знам, черна котка може би и да не хвърлям боклука вечер.

Как си представяш, че ще отпразнуваш 80-ия си рожден ден?

След всички изпълнени цели – със сериозно забавление на брега на морето, със семейството ми, най-близките ми хора и с куче, задължително с куче. Нещо подобно на сцена от филма „Мой ласковый и нежный зверь“, с леко променен сценарий и локация.

Ако си жена само за два часа, какво непременно ще направиш?

Ще разбера какво всъщност не правят правилно мъжете и къде грешат.

Като кой литературен или филмов герой би искал да поживееш?

Като героя на Вал Килмър от филма „The Saint“ например.

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Куче – немска овчарка. Или вълк.

Ако беше благородник, какъв девиз би бил изписан на герба ти?

„Свобода. Чест. Справедливост.“