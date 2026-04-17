Войната в Украйна:

20 въпроса към... актьора Стелиан Радев

17 април 2026, 10:00 часа 314 прочитания 0 коментара
Снимка: Петя Николова
Вероятно сте гледали Стелиан в някой от спектаклите „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, „Моби Дик“, „Двубой“ (в Народния театър), „Шинел“ (Театър Кредо). А ако сте пропуснали да го видите, последно на 15 април, в по-различна светлина (и буквално) – като Гетсби в по-нестандартното, независимо представление „Нощта на Гетсби“, което се играе в клуб „Малката текила“ – следете за новите дати. Ето и по-нестандартните му отговори на нашите бързи въпроси:

 

Как би обяснил работата си на някой първокласник?

„Излизам да си играя и в повечето случаи получавам пари за това“

 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Какво не би работил никога, дори и да трябва да живееш под мост?

Няма срамна работа, стига да отговаря на моралните норми.

 

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Спрях цигарите за 9 години. Бях сигурен, че няма да запаля отново. Загубих битката.

 

Полезно умение, което усвои наскоро?

Изкарах курс по музикално продуциране.

 

Мъдър съвет, който си давал?

Все още взимам.

 

В коя знаменитост беше влюбен като малък?

Камерън Диас в „Маската“.

 

Голяма беля, която си правил?

Запалих един контейнер и се прибрах вкъщи и майка ми и баща ми цъкаха с език и викаха „Кой ли го е запалил тоя контейнер?”.

 

Кое в социалните мрежи те вбесява най-лесно?

Посредствени тъпаци, които не осъзнават, че влияят на малки деца с тъпотиите си.

 

Какво обичайно готвиш за гости?

Ооо, това няма да е блиц отговор. Мечтата ми е да си направя канал за готвене и малко ресторантче, които да се казват „Духай, че пàри”. Ето няколко рецепти: „Най- добрите картофи на света ви”, „Мусака веднъж в годината” (защото я правя 4 часа), кюфтета „По-благи са ми от бабини”, „Тара-ту-тара-тор”, „Крем супа от червена леща със сок от мандарини”.

 

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Ако е табиетлия, ще ме спечели с всичко. Но патриотът в мен казва ракия и салатка... и бавно готвено месо.

 

Хобито, за което би искал да имаш време?

Четене на книги.

 

Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?

Въпреки че се опитвам да се боря с това, все още мога да редуцирам социалките. Също така, когато чакам приятелката ми да се оправи за излизане.

 

Нещо, за което похарчи неразумно много пари?

В годините съм харчил много бохемски, но пък ми беше голям кеф.

 

България ще се оправи тогава, когато...

... „до всяко добро същество, застане поне още едно...”

 

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Когато видя еднакви часове и минути, си пожелавам нещо. Но мисля, че не е глупаво, харесва ми.

 

Как си представяш, че ще отпразнуваш 80-ия си рожден ден?

На морето с децата и внуците ми. И да им свиря модерни песни на китара. Само дано да не ми треперят много ръцете.

 

Ако си жена само за два часа, какво непременно ще направиш?

Ще си изследвам тялото около час и в оставащия един час ще снимам скрита камера как свалям някой приятел и като се превърна в мъж, ще се смеем.

 

Като кой литературен или филмов герой би поживял?

Мусаши.

 

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Лемур, като Кинг Джулиън от „Мадагаскар“.

 

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

„Най-много се смее този, който се смее най-много“

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Милен Антиохов Отговорен редактор
Стелиан Радев Нощта на Гетсби
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес