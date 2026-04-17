20 въпроса към... актьора Стелиан Радев

Вероятно сте гледали Стелиан в някой от спектаклите „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, „Моби Дик“, „Двубой“ (в Народния театър), „Шинел“ (Театър Кредо). А ако сте пропуснали да го видите, последно на 15 април, в по-различна светлина (и буквално) – като Гетсби в по-нестандартното, независимо представление „Нощта на Гетсби“, което се играе в клуб „Малката текила“ – следете за новите дати. Ето и по-нестандартните му отговори на нашите бързи въпроси:
Как би обяснил работата си на някой първокласник?
„Излизам да си играя и в повечето случаи получавам пари за това“
Какво не би работил никога, дори и да трябва да живееш под мост?
Няма срамна работа, стига да отговаря на моралните норми.
Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?
Спрях цигарите за 9 години. Бях сигурен, че няма да запаля отново. Загубих битката.
Полезно умение, което усвои наскоро?
Изкарах курс по музикално продуциране.
Мъдър съвет, който си давал?
Все още взимам.
В коя знаменитост беше влюбен като малък?
Камерън Диас в „Маската“.
Голяма беля, която си правил?
Запалих един контейнер и се прибрах вкъщи и майка ми и баща ми цъкаха с език и викаха „Кой ли го е запалил тоя контейнер?”.
Кое в социалните мрежи те вбесява най-лесно?
Посредствени тъпаци, които не осъзнават, че влияят на малки деца с тъпотиите си.
Какво обичайно готвиш за гости?
Ооо, това няма да е блиц отговор. Мечтата ми е да си направя канал за готвене и малко ресторантче, които да се казват „Духай, че пàри”. Ето няколко рецепти: „Най- добрите картофи на света ви”, „Мусака веднъж в годината” (защото я правя 4 часа), кюфтета „По-благи са ми от бабини”, „Тара-ту-тара-тор”, „Крем супа от червена леща със сок от мандарини”.
С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?
Ако е табиетлия, ще ме спечели с всичко. Но патриотът в мен казва ракия и салатка... и бавно готвено месо.
Хобито, за което би искал да имаш време?
Четене на книги.
Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?
Въпреки че се опитвам да се боря с това, все още мога да редуцирам социалките. Също така, когато чакам приятелката ми да се оправи за излизане.
Нещо, за което похарчи неразумно много пари?
В годините съм харчил много бохемски, но пък ми беше голям кеф.
България ще се оправи тогава, когато...
... „до всяко добро същество, застане поне още едно...”
Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?
Когато видя еднакви часове и минути, си пожелавам нещо. Но мисля, че не е глупаво, харесва ми.
Как си представяш, че ще отпразнуваш 80-ия си рожден ден?
На морето с децата и внуците ми. И да им свиря модерни песни на китара. Само дано да не ми треперят много ръцете.
Ако си жена само за два часа, какво непременно ще направиш?
Ще си изследвам тялото около час и в оставащия един час ще снимам скрита камера как свалям някой приятел и като се превърна в мъж, ще се смеем.
Като кой литературен или филмов герой би поживял?
Мусаши.
Ако се преродиш в животно, кое да е то?
Лемур, като Кинг Джулиън от „Мадагаскар“.
Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?
„Най-много се смее този, който се смее най-много“