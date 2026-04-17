Войната в Украйна:

Проблемите за Новак Джокович продължават – Ноле е под въпрос за един от любимите си турнири

17 април 2026, 10:55 часа 343 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Новак Джокович продължава да изпитва проблеми от физическо естество, които станаха причина за неучастието му в Маями и Монте Карло, като разкри, че може да пропусне Мастърса в Мадрид, който започва следващата седмица, една от последните спирки преди Ролан Гарос.

38-годишният сърбин загуби финала на Аустрелиън Оупън от Карлос Алкарас през февруари, преди да отстъпи на Джак Дрейпър на Индиън Уелс. Травма на рамото го отказа от участие в Маями и първия турнир от сезона на клей в Монте Карло.

Сърбинът се бори с контузия

"Надявам се да участвам тук, работя върху това. Не съм сигурен дали ще е възможно. Изпитвам трудности с контузия, така че се опитвам да адресирам това. Сега имам повече свободно време, в което мога да се насладя на други спортове и страхотен атлетизъм", сподели Джокера, който правеше компания на Лука Дончич по време на двубоя от Евролигата между Реал Мадрид и Цървена звезда в испанската столица, за Movistar+. Той е трикратен шампион в Мадрид.

Жребият за турнира ще бъде теглен в понеделник, а надпреварата е от 22 април до 3 май. Впоследствие Джокович ще се бори за рекордна 25-а титла от Големия шлем на Откритото първенство на Франция, което стартира на 24 май.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Новак Джокович Мастърс Мадрид
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес