Дара Екимова отваря вратата към новия си албум с поп-трап парчето "Броя звезди"

17 април 2026, 11:00 часа 342 прочитания 0 коментара
Снимка: Dara Ekimova/Facebook
За Дара Екимова музиката никога не е била просто ритъм или мелодия – тя е пристан за думите. Поезията във всяка нейна песен е центърът на вълнението от самото ѝ създаване, а най-новият ѝ проект "Броя звезди" е поредното доказателство за това.

Емоционалният заряд на песента

"Броя звезди" не е просто поп сингъл - това е брилянтна романтична поп-трап изповед. Темата докосва всеки от нас – онази тиха борба със собственото его и стремежът ни винаги да бъдем "прави". В този стремеж често пропускаме истински важните неща и хора в живота си. И тогава, когато тишината натежи, ни остава единствено да броим звездите.

Емоционалният заряд на песента е още по-силен и от факта, че тя е много важна за Дара Екимова, както самата изпълнителка признава. Парчето е една вътрешна трансформация и "отваря" вратата към втория албум на Екимова, чиято премиера предстои скоро. 

Самата Дара Екимова е в сърцето на творческия процес на "Броя звезди"- като съавтор на текста заедно с Venci Venc' и на музиката с KAY BE, който стои и зад продукцията и аранжимента на парчето.

Аудио премиерата на "Броя звезди" бе на 16 април, в българския радио ефир, във всички дигитални платформи, а видеото ще се появи много скоро и в официалния YouTube канал на певицата.

Припомняме, че "LADIDA" бележи началото на обратното броене към втория албум на изпълнителката, очакван по-късно тази година.

Ева Петрова
