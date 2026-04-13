Сценографът, чиято смърт в Народния театър разтърси София: За 40 години ни остави впечатляващи творби

13 април 2026, 19:25 часа 417 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е и Пенчо Георгиев - талантливият български художник сценограф на Народния театър, чийто живот приключва едва на 40 години по изключително нелеп начин. Той остава значително творческо наследство на страната ни, сякаш е предчувствал, че твърде рано ще се сбогува с живота.

Биография на Пенчо Георгиев

Пенчо Георгиев е роден във Враца на 1 февруари 1900 г. Още на 12-годишна възраст животът му поднася тежък удар - той остава сирак, губейки баща си в Балканската война. След края на Първата световна война той постъпва в Художествената академия в София. 

Приет е в класа по приложни и декоративни изкуства на изтъкнатия творец и декоратор проф. Стефан Баджов. Талантът му не остава незабелязан от професора. Впечатлен от дарбата му, той го напътства в работата му и по-специално в сценографията. След дипломирането си Пенчо Георгиев започва работа като сценограф в Софийската народна опера.

Още с първата си изява той прави впечатление на публиката в Народната опера. Младият талант прекарва три сезона в театъра в Русе, където окончателно оформя своя сценографски почерк.

Творчество 

Пенчо Георгиев оставя богато творческо наследство с творбите - „На смъртния одър", „Към пазара", „Задушница", „Прощаване", „Дунавски рибари", „Продавачи на птички", „Безработен", „Скитник", „Кабаре", „Орач", „Люлчина песен", „Орачки", „По­гребение" и много други. Прави илюстрации към произведенията на не един български автор, както и към творби на Максим Горки. Илюстрира детски книжки и учебници.

Корица на книгата „Сватбата на мишока Мики” (1935) на писателя Николай Фол, илюстратор Пенчо Георгиев. Снимка: Wikipedia

В периода 1927-1929 г. Георгиев твори активно в Русе като именно тогава създава своите най-запомнящите се творби чрез темперна и акварелна техника - „На смъртния одър", „Към пазара", „Задушница", „Прощаване", „Дунавски рибари". Към днешна дата повечето от тях са изложени в Националната художествена галерия.

През 1929 г. талантливият художник заминава за Париж. До 1932 г. (според други изследвания до 1934 г.) той работи заедно с прочутия декоратор Пол Лоран в ателието му. Във френската столица неговата творба „Орач" впечатлява експерти и ценители на изкуството. Творбите му „Продавачи на птички", „Безработен", „Скитник", „Кабаре" намират място в светските рубрики на парижките печатни издания. Декорите му за постановки в Руската опе­ра в Париж заедно с големия руски художник Константин Коровин, също оставят следа в историята.

След завръщането си в България Пенчо Георгиев създава повече от 30 сценични оформления за сцената на Народния театър и Операта. Най-ярка следа оставят постиженията му в „Иванко", „Хубавата Елена", „Хамлет", „Янините девет братя", „Саламбо". С последните три постановки България се представя достойно на Шестото триенале на сценографията в Милано през 1937 г. Представянето на страната ни е отразено в италианската преса.

„Задушница” (1927). Снимка: Wikipedia

Пенчо Георгиев посвещава последните 6 години от живота си на трескава живописна дейност. Творбите му „Люлчина песен", „Орачки", „По­гребение" са създадени именно през този период, както и илюстрациите му към романите на Максим Горки „Майка" и „Тома Гордеев".

Земният път на Пенчо Георгиев приключва на 2 април 1940 г. Тогава София е разтърсена от трагичната вест, че известният творец е паднал в шахтата на един от сценичните асансьори на Народния театър. Художникът умира на място.

Таня Станоева Отговорен редактор
художник българи Пенчо Георгиев Невъзпятите герои
