Тревога в Румъния: Руски дрон навлезе във въздушното й пространство

17 април 2026, 9:32 часа 355 прочитания 0 коментара
В нощта на четвъртък срещу петък дрон навлезе в румънското въздушно пространство. Причината е предприетата от Руската федерация нова въздушна атака вв Украйна на границата с натовската държава Румъния, предаде румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на Министерството на националната отбрана на страната. Според цитирания източник атаката е била насочена към цивилни и инфраструктурни цели в Украйна, в близост до границата, в северната част на ръкава Килия.

Два часа тревога в Румъния

Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, за да предприеме мерки за предупреждаване на населението в северната част на окръг Тулча, а в 00:43 ч. е предадено съобщение RO-ALERT.

Системите за противовъздушна отбрана са наблюдавали две въздушни цели, които са се появили в граничната зона. Една от целите е навлязла в румънското въздушно пространство, като радарният контакт с нея е загубен на 16 км югоизточно от Килия Веке, ад необитаема местност, уточнява Министерството на националната отбрана.

Въздушната тревога е прекратена в 02:48 ч. и екип е готов да замине тази сутрин на изследователска мисия в района, се казва в изявление на институцията.

Румъния осъджа действията на Русия

„Твърдо осъждаме действията на Руската федерация, които застрашават регионалната сигурност, представлявайки сериозно нарушение на международното право", се добавя в изявлението на министерството.

Деница Китанова
