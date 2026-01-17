Реформаторът, който превърна килийните училища у нас в светски и ни остави 800 тома литература

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Емануил Васкидович (1795-1875) е един от най-значимите просветители, учители и книжовници от Българското възраждане, признат като пионер на новобългарското образование и основател на първото светско училище у нас в Свищов, в което въвежда нови методи на преподаване. Автор е на множество учебници и граматики.

Кратки биографични данни

Още: Българската Мадона: Майсторът, който ни остави най-емблематичните портрети на българката

Емануил Васкидович е роден през 1795 г. в Мелник - град, населяван по онова време от гърци и българи, затова сред изследователите има спорове относно неговия произход (някои смятат, че той е с гръцко потекло, докато други подчертават връзката му с България).

Учи в гръцкото училище в Мелник, след това завършва гръцка гимназия на остров Хиос, където се запознава с идеите на европейското Просвещение. В Княжеската академия в Букурещ във Влашко той доразвива педагогическите си знания. Тази солидна подготовка, която получава през годините, по-късно му помага да стане един от водещите преподаватели и реформатори на образованието в българските земи.

Просветителска и обществена дейност

През 1815 г. Емануил Васкидович основава в Свищов първото светско училище у нас, с което се дава началото на модерното образование по българските земи.

Още: Живописец, сценограф, поет: Българинът, който изгради основите на националното ни радио

През 1832 г. той въвежда т.нар. взаимоучителна метода — иновативен за ранния XIX в. подход, при който по-опитни ученици помагат на по-малките да учат.

В училището му се преподават граматика, аритметика, география, което значително надхвърля обичайното дотогава килийно обучение.

Васкидович е и автор на около 15 учебници и книги, на учебни пособия и граматика на старогръцки език.

Той също така си сътрудничи с Неофит Бозвели при издаването на сборника "Славеноболгарское детеводство" (1835) - учебно-възпитателно пособие, предназначено за обучение и нравствено възпитание на деца. Написано на църковнославянски с елементи на говорим български език, което е характерно за епохата, в него има раздели за граматика, нравствено обучение и др., което именно онагледява прехода от килийно образование към светско.

Още: Блестящият български дипломат, който направи истинска експлозия с летописа си за Третата българска държава

Васкидович не е само педагог — той е и активен обществен деец, който представя интересите на Свищов във Влашко, Цариград и Виена.

Признание и наследство

Част от дарените от него книги - 800 тома от личната му библиотека са запазени и до днес в специализирана колекция в библиотека "Емануил Васкидович" в Свищов. Колекцията включва редки книги, учебни пособия и документи от XIX в.

Днес името на Емануил Васкидович носят улици в няколко български града (Свищов, София, Перник, Сандански).

В чест на Емануил Васкидович е наречен хребет в Антарктика.