Любопитно:

Реформаторът, който превърна килийните училища у нас в светски и ни остави 800 тома литература

17 януари 2026, 19:30 часа 267 прочитания 0 коментара
Реформаторът, който превърна килийните училища у нас в светски и ни остави 800 тома литература

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Емануил Васкидович (1795-1875) е един от най-значимите просветители, учители и книжовници от Българското възраждане, признат като пионер на новобългарското образование и основател на първото светско училище у нас в Свищов, в което въвежда нови методи на преподаване. Автор е на множество учебници и граматики.

Кратки биографични данни

Още: Българската Мадона: Майсторът, който ни остави най-емблематичните портрети на българката

Емануил Васкидович е роден през 1795 г. в Мелник - град, населяван по онова време от гърци и българи, затова сред изследователите има спорове относно неговия произход (някои смятат, че той е с гръцко потекло, докато други подчертават връзката му с България).

Учи в гръцкото училище в Мелник, след това завършва гръцка гимназия на остров Хиос, където се запознава с идеите на европейското Просвещение. В Княжеската академия в Букурещ във Влашко той доразвива педагогическите си знания. Тази солидна подготовка, която получава през годините, по-късно му помага да стане един от водещите преподаватели и реформатори на образованието в българските земи.

Просветителска и обществена дейност

През 1815 г. Емануил Васкидович основава в Свищов първото светско училище у нас, с което се дава началото на модерното образование по българските земи.

Още: Живописец, сценограф, поет: Българинът, който изгради основите на националното ни радио

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

През 1832 г. той въвежда т.нар. взаимоучителна метода — иновативен за ранния XIX в. подход, при който по-опитни ученици помагат на по-малките да учат.

В училището му се преподават граматика, аритметика, география, което значително надхвърля обичайното дотогава килийно обучение. 

Васкидович е и автор на около 15 учебници и книги, на учебни пособия и граматика на старогръцки език.

Той също така си сътрудничи с Неофит Бозвели при издаването на сборника "Славеноболгарское детеводство" (1835) - учебно-възпитателно пособие, предназначено за обучение и нравствено възпитание на деца. Написано на църковнославянски с елементи на говорим български език, което е характерно за епохата, в него има раздели за граматика, нравствено обучение и др., което именно онагледява прехода от килийно образование към светско.

Още: Блестящият български дипломат, който направи истинска експлозия с летописа си за Третата българска държава

Васкидович не е само педагог — той е и активен обществен деец, който представя интересите на Свищов във Влашко, Цариград и Виена.

Признание и наследство

Част от дарените от него книги - 800 тома от личната му библиотека са запазени и до днес в специализирана колекция в библиотека "Емануил Васкидович" в Свищов. Колекцията включва редки книги, учебни пособия и документи от XIX в.

Днес името на Емануил Васкидович носят улици в няколко български града (Свищов, София, Перник, Сандански).

В чест на Емануил Васкидович е наречен хребет в Антарктика.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
българи Невъзпятите герои авторски Емануил Васкидович
Още от Лица
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес