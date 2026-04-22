Банката за развитие скочи на служебния кабинет за отнемането на 1,4 млрд. евро: Рискуват се пари за антикризисни мерки и за общините

Сумата от 1,4 милиарда евро неусвоен капитал от Българската банка за развитие (ББР), която служебният кабинет на Андрей Гюров реши да върне в бюджета заради цитирани рискове и заради неизползването им от финансовата институция в продължение на месеци, всъщност ще бъде блокирана за различни разплащания. Това предупредиха от ББР в своя позиция след новината от Министерски съвет. Банката твърди, че за да се случи това, са необходими редица одобрения, което на практика ще замрази парите за определен период и те няма да могат да се използват за каквито и да е програми.
Още: Гюров с удар по "банката-касичка" на модела Борисов-Пеевски: Изтеглят 1,4 милиарда евро от ББР
"С едно антикорупционно решение на финансовия министър ще извадим 1,4 милиарда евро от "банката касичка" на модела "Борисов-Пеевски", а именно Българската банка за развитие", обяви по-рано днес служебният премиер Андрей Гюров. "Преди протестите 2025 г. кабинетът изтегли рекорден дълг и заключи част от тези средства в ББР - банката с широки пръсти и къса памет, банката с огромни кредити, които забравя да си ги потърси. Осем месеца тези 1,4 милиарда стоят заключени в тази касичка, не влизат в икономиката, събират прах, но текат лихви и всички граждани ги плащаме от своите данъци. Всички знаем, че когато тези милиарди евро стоят на тъмно и без цел, те се превръщат в изкушение и бърза писта за големи кредити, в касичка, от която се вади за спасяване на български политици", допълни той.
Малко по-късно финансовият министър Георги Клисурски потвърди решението - в държавния бюджет се връщат 1,4 милиарда евро от Българската банка за развитие (ББР). Освен това министърът на земеделието и храните Иван Христанов направи връзка между спорните заеми, отпускани от ББР през годините, и продажбата на държавни имоти с отпаднала необходимост, определени от предходната редовна власт - правителството на Росен Желязков.
Одобренията могат да отнемат месеци
Съгласно Постановление на Министерски съвет №167 и Решение на Министерски съвет №575 средствата от увеличението на капитала на Българската банка за развитие се използват "за изпълнение на дейностите, предвидени в одобрената от Министерския съвет Стратегия за дейността й", посочват от ББР. Стратегията на Българската банка за развитие, одобрена от Министерски съвет с РМС №389, и уставът на Банката предвиждат финансиране на програми, възложени на ББР от правителството на Република България чрез решение на Министерския съвет. Към днешна дата Българската банка за развитие е получила 2 млрд. евро, които се намират в сметка на Министерството на финансите в БНБ, от които ББР е използвала средства от капитала по одобрената програма за инвестиции на общините в бюджета за 2025 г. Служебното правителство не е възложило със свой акт нито една държавна програма или проект за изпълнение от Българска банка за развитие", гласи още позицията.
Евентуална процедура по намаляване на капитала в съответствие с изискванията на приложимото банково и търговското законодателство би отнела месеци и изисква одобрението на всички кредитори на ББР, сред които са Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа, KfW и други банки за развитие.
"През този период средствата на практика няма да бъдат използвани нито от Банката, нито от правителството", предупреждава ББР.
От банката изброяват 6 ефекта, които би имало предложеното намаление на капитала, без предварително съгласуване с ББР и при липса на одобрен редовен бюджет за 2026 г.:
- Ограничава възможностите на Банката да извършва разплащания по инвестиционната програма на общините.
- Ограничава възможността на Банката за подпомагане на държавата при прилагане на антикризисни мерки във връзка с нарушена верига на доставки, повишение на цените на горивата и затрудненията в различни сектори като транспорт, земеделие и т.н.
- Поставя под риск текущите финансирания от международни институции и ограничава възможността на Банката да привлича средства и да управлява програми от международни финансови институции.
- Поставя под риск спасените 246.6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, предоставени на Българската банка за развитие за управление директно от Европейската комисия. Средствата са за обновяване на многофамилни жилищни сгради.
- Поставя под риск бъдещо предоставяне на средства по директни програми на ЕК. Текуща такава програма предоставя на бизнеса до 1,2 млрд. евро при намалени изисквания за самоучастие или обезпечение в партньорство с търговски банки.
- Ограничава възможността ББР да изпълнява своите ангажименти по националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради.
Още: БОЕЦ: По заповед на Пеевски източват десетки милиони от ББР
"В заключение, с решение на Европейската комисия Българската банка за развитие беше избрана да управлява бюджетни средства на ЕС по програма InvestEU. ББР е първата и единствена финансова институция в страната с подобна акредитация, получена след тежък двугодишен одитен процес, който потвърди, че процесите и процедурите в Банката са в съответствие с изискванията на Финансовия регламент на ЕС. Тя потвърждава, че средства от бюджета на ЕС се управляват по прозрачен начин, с надеждни механизми за контрол, отчетност и защита", казват от ББР.
Изпълнителен директор на банката е Ивайло Московски - бивш министър на транспорта в правителствата на Бойко Борисов и ГЕРБ.