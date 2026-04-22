Банката за развитие скочи на служебния кабинет за отнемането на 1,4 млрд. евро: Рискуват се пари за антикризисни мерки и за общините

Сумата от 1,4 милиарда евро неусвоен капитал от Българската банка за развитие (ББР), която служебният кабинет на Андрей Гюров реши да върне в бюджета заради цитирани рискове и заради неизползването им от финансовата институция в продължение на месеци, всъщност ще бъде блокирана за различни разплащания. Това предупредиха от ББР в своя позиция след новината от Министерски съвет. Банката твърди, че за да се случи това, са необходими редица одобрения, което на практика ще замрази парите за определен период и те няма да могат да се използват за каквито и да е програми.

"С едно антикорупционно решение на финансовия министър ще извадим 1,4 милиарда евро от "банката касичка" на модела "Борисов-Пеевски", а именно Българската банка за развитие", обяви по-рано днес служебният премиер Андрей Гюров. "Преди протестите 2025 г. кабинетът изтегли рекорден дълг и заключи част от тези средства в ББР - банката с широки пръсти и къса памет, банката с огромни кредити, които забравя да си ги потърси. Осем месеца тези 1,4 милиарда стоят заключени в тази касичка, не влизат в икономиката, събират прах, но текат лихви и всички граждани ги плащаме от своите данъци. Всички знаем, че когато тези милиарди евро стоят на тъмно и без цел, те се превръщат в изкушение и бърза писта за големи кредити, в касичка, от която се вади за спасяване на български политици", допълни той.

Малко по-късно финансовият министър Георги Клисурски потвърди решението - в държавния бюджет се връщат 1,4 милиарда евро от Българската банка за развитие (ББР). Освен това министърът на земеделието и храните Иван Христанов направи връзка между спорните заеми, отпускани от ББР през годините, и продажбата на държавни имоти с отпаднала необходимост, определени от предходната редовна власт - правителството на Росен Желязков: Властта свърза продажбата на имоти от кабинета "Желязков" с Вълка и потъващите милиони от ББР (ВИДЕО).

Одобренията могат да отнемат месеци

Съгласно Постановление на Министерски съвет №167 и Решение на Министерски съвет №575 средствата от увеличението на капитала на Българската банка за развитие се използват "за изпълнение на дейностите, предвидени в одобрената от Министерския съвет Стратегия за дейността й", посочват от ББР. Стратегията на Българската банка за развитие, одобрена от Министерски съвет с РМС №389, и уставът на Банката предвиждат финансиране на програми, възложени на ББР от правителството на Република България чрез решение на Министерския съвет. Към днешна дата Българската банка за развитие е получила 2 млрд. евро, които се намират в сметка на Министерството на финансите в БНБ, от които ББР е използвала средства от капитала по одобрената програма за инвестиции на общините в бюджета за 2025 г. Служебното правителство не е възложило със свой акт нито една държавна програма или проект за изпълнение от Българска банка за развитие", гласи още позицията.

Евентуална процедура по намаляване на капитала в съответствие с изискванията на приложимото банково и търговското законодателство би отнела месеци и изисква одобрението на всички кредитори на ББР, сред които са Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа, KfW и други банки за развитие.

"През този период средствата на практика няма да бъдат използвани нито от Банката, нито от правителството", предупреждава ББР.

От банката изброяват 6 ефекта, които би имало предложеното намаление на капитала, без предварително съгласуване с ББР и при липса на одобрен редовен бюджет за 2026 г.:

Ограничава възможностите на Банката да извършва разплащания по инвестиционната програма на общините. Ограничава възможността на Банката за подпомагане на държавата при прилагане на антикризисни мерки във връзка с нарушена верига на доставки, повишение на цените на горивата и затрудненията в различни сектори като транспорт, земеделие и т.н. Поставя под риск текущите финансирания от международни институции и ограничава възможността на Банката да привлича средства и да управлява програми от международни финансови институции. Поставя под риск спасените 246.6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, предоставени на Българската банка за развитие за управление директно от Европейската комисия. Средствата са за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Поставя под риск бъдещо предоставяне на средства по директни програми на ЕК. Текуща такава програма предоставя на бизнеса до 1,2 млрд. евро при намалени изисквания за самоучастие или обезпечение в партньорство с търговски банки. Ограничава възможността ББР да изпълнява своите ангажименти по националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради.

"В заключение, с решение на Европейската комисия Българската банка за развитие беше избрана да управлява бюджетни средства на ЕС по програма InvestEU. ББР е първата и единствена финансова институция в страната с подобна акредитация, получена след тежък двугодишен одитен процес, който потвърди, че процесите и процедурите в Банката са в съответствие с изискванията на Финансовия регламент на ЕС. Тя потвърждава, че средства от бюджета на ЕС се управляват по прозрачен начин, с надеждни механизми за контрол, отчетност и защита", казват от ББР.

Изпълнителен директор на банката е Ивайло Московски - бивш министър на транспорта в правителствата на Бойко Борисов и ГЕРБ.