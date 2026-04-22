БОЕЦ: По заповед на Пеевски източват десетки милиони от ББР

Сигнал за предполагаема схема за спешно отпускане на рискови кредити в Българската банка за развитие (ББР) разпространиха от гражданското движение БОЕЦ, като твърденията им поставят под съмнение начина, по който държавната институция управлява ресурсите си. Информацията идва в деня, в който служебният кабинет предлага 1,4 млрд. евро да бъдат извадени от ББР - "банката касичка на модела Борисов - Пеевски", съобщи служебният премиер Андрей Гюров преди началото на правителственото заседание. Идеята е на министъра на финансите Георги Клисурски, обяви Гюров, който определи мярката като "антикорупционна".

Твърденията на БОЕЦ

Според информацията, публикувана от организацията, става дума за натиск за ускорено одобряване на кредити за десетки милиони, като БОЕЦ твърдят, че зад действията стои санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. По техни данни, позоваващи се на източник от самата банка, председателят на Надзорния съвет Деляна Иванова е разпоредила спешно придвижване на кредити, които първоначално не са били одобрени. В надзора участват още Лъчезар Борисов и Горица Кожарева. Още: Властта свърза продажбата на имоти от кабинета "Желязков" с Вълка и потъващите милиони от ББР (ВИДЕО)

От БОЕЦ заявяват, че се подготвя пакет от кредитни досиета за конкретни дружества на стойност над 10 милиона евро, които впоследствие биха могли да се превърнат в проблемни експозиции. Според твърденията им, схемата предвижда средствата да бъдат пренасочвани през фирми посредници към крайни получатели.

Организацията посочва още, че разполага със списък на компании, към които е насочено финансирането, както и с документи, които според тях показват вече отпуснати кредити с висок риск през последните години.

Част от тези документи описват конкретни случаи на финансиране, при които са констатирани сериозни пропуски. Сред тях е отпускането на общо 10 милиона лева за два проекта, при което, според наличната информация, не е отчетена свързаност между дружества, а съществуващи данни за такива връзки не са били взети предвид при одобрението.

В друг пример се разглежда кредит за 5 милиона лева, при който значителна част от средствата са използвани за рефинансиране и погасяване на стари задължения. Според описаните констатации, това не е довело до стабилизиране на дружеството, а напротив - задълженията му са останали значителни.

Отделно се посочва и случай с финансиране на хотелски проект, при който въпреки отпуснат кредит, реалното изпълнение на строителните дейности липсва към началото на 2026 г., а обектът е в състояние на основен ремонт.

БОЕЦ твърдят, че тези примери показват модел на отпускане на средства при занижен контрол и риск за публичния ресурс. Организацията заявява, че ще сезира Министерството на финансите и МВР, като настоява за проверка на изложените данни.