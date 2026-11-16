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Еврото не спира да дълбае дъното за последната година и половина

16 ноември 2026, 10:13 часа 684 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Еврото не спира да дълбае дъното за последната година и половина

След като на 27 октомври еврото записа годишен антирекорд спрямо долара - 1,1126 (последно такива нива бяха отчитани на 12 май 2025 г.), единната европейска валута се колебаеше около границата от 1,12 към американската. През ноември видяхме резки пикове и спадове на еврото, включително един много внезапен - валутата слезе под границата от 1,11 спрямо щатския долар и на 12 ноември записа антирекорд за последната година и половина (от 9 април 2025 г. насам). Миналата седмица еврото завърши с нов антирекорд за същия период - 1,1022 към долара, а в понеделник посоката не спира да върви надолу.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 16 ноември, за 1,1017 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,05% под последното отчетено ниво в петък.

Още: След антирекорда за последната година и половина: Еврото смени посоката

Европейската централна банка определи на 13 ноември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1052 щатски долара спрямо 1,1081 долара на 12 ноември.

Снимка: Envato

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 ноември, когато слезе на ниво 1,1022.

Още: Рязък спад: Еврото удари дъното за последната година и половина

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 октомври - 1,1238 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 13 ноември - 1,1022.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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