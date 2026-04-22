Бюджетният дефицит в еврозоната намалява, в България расте

Дефицитът на държавното управление в еврозоната (без България) се е понижил до 2,9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2025 г. спрямо 3,0 на сто година по-рано. Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат. Дефицитът в еврозоната е спаднал за трета поредна година. За Европейския съюз като цяло показателят е останал без промяна на равнище от 3,1 на сто от БВП.

Бюджетният дефицит в България

България отчита влошаване на бюджетната си позиция. Дефицитът е нараснал до 3,5 на сто от БВП през 2025 г. при 3,0 на сто година по-рано, като в номинално изражение е достигнал 4,1 млрд. евро. Икономиката е продължила да расте, като БВП се е увеличил до 116,0 млрд. евро спрямо 104,8 млрд. евро през 2024 г.

Държавните разходи са се повишили до 41,7 на сто от БВП при 39,2 на сто година по-рано, а приходите - до 38,1 на сто от БВП. Държавният дълг също се е увеличил значително – до 34,6 млрд. евро към края на 2025 г., което представлява 29,9 на сто от БВП, при 23,8 на сто година по-рано.

Данните обхващат периода 2022–2025 г. и са част от първата за 2026 г. нотификация на държавите членки по процедурата при прекомерен дефицит (EDP), изготвена на база европейската система от национални и регионални сметки (ESA 2010). В съобщението са включени и показатели за държавните разходи и приходи. Съгласно Маастрихтските критерии, бюджетният дефицит на държавите членки не трябва да надвишава 3 на сто от БВП.

През 2025 г. почти всички държави членки са отчели бюджетен дефицит, с изключение на Кипър, Дания, Ирландия, Гърция и Португалия, които са регистрирали излишък. Най-големи дефицити са отчетени в Румъния (7,9 на сто от БВП), Полша (7,3 на сто), Белгия (5,2 на сто) и Франция (5,1 на сто). Общо 11 държави членки са с дефицит, равен или надхвърлящ референтната стойност от 3 на сто от БВП.

Разходите на сектор „Държавно управление“ през 2025 г. възлизат на 49,8 на сто от БВП в еврозоната и 49,5 на сто в ЕС, докато приходите са съответно 46,9 на сто и 46,4 на сто. И при двата показателя се наблюдава увеличение спрямо предходната година.