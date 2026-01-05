Да плащаме в евро и ако има ръст на цените – да сигнализираме: Полезни съвети

„Не трябва да се правят призиви рестото да се връща в лева. Само ако няма достатъчно наличност в евро, тогава може да се върне в лева. Моят призив е от самото начало да започнем да пазаруваме с евро“. Това заяви председателят на икономическия и социален съвет Зорница Русинова пред bTV. Тя обясни, че все още хората се ориентират как да се разделят с лева. Част от средствата, които не са депозирани в банките, могат да се използват и в търговската мрежа. Още: След въвеждане на еврото: НАП и КЗП ударно следят цените

С всяка следваща седмица хората ще свикнат с еврото, а проблемите с по-малките магазини и населени места, проблемът ще бъде решен, добави Русинова.

„Има добър сигнал за достатъчно проверки, които се правят от различните служби. Оттук нататък зависи от всички нас как ще се справим по-добре“, посочи тя.

Сигнали и граждански контрол

Снимка: iStock

Според нея доста усилия са положени от икономическия и социален съвет за въвеждането на еврото в България. Част от информационните дейности продължават и сега, а по отношение на сигналите, които да подават гражданите, е именно гражданският контрол, допълни Зорница Русинова. Тя посъветва гражданите, които видят нередности, да се обръщат към институциите.

Още: Как да разпознаем истинското от фалшивото евро: Съветите на ГДБОП

„Трябва внимателно контролните органи да правят проверка и ако има завишени цени, в кои сфери ще бъдат те. С влизането в еврозоната ще можем да намерим разумността и политическия баланс, да се възползваме и от икономическите ползи“, коментира Русинова.

По думите ѝ големите препятствия бяха през миналата година с мащабната дезинформация за еврото. Хората сравнително спокойно приемат промяната на валутата и през януари месец всички ще получим заплатите си в евро. Не трябва да се доверяваме на телефонни обаждания, в които да ни казват, че има по-добър курс, на който да си сменим парите, каза тя.

Русинова посъветва хората да обменят парите си или в пощите, или в банките, за да не останат излъгани. Тя се надява да няма и спекула.

Гражданите да се доверяват на достоверни източници за еврото и да питат бизнеса, работодателите, синдикати, граждански организации, а не да се доверяват на информация, която не е проверена, призова тя.

Еврозоната е символ на доверие и на финансова стабилност, така че оттук нататък ние като пълноправен член ще имаме възможност за повече инвестиции, но ще можем да влияем на цялостната политика в еврозоната, смята Зорница Русинова.

Още: "Навлизаме в 2026 г. с усещането за нов световен безпорядък": Коментар на публициста Тони Николов