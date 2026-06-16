Дянков с идея как да се махнат всички пенсионери от МВР и армията

Как да се намали бързо бюджетният дефицит на България? Бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков представи 3 идеи за бързи мерки, които ще дадат резултат много скоро - той го стори в ефира на сутрешния блок на БНТ.

Идеите на Дянков

Основната идея на Дянков е да се промени законодателството в България така, че да няма 20 заплати обезщетение накуп за работещи пенсионери. Мярката е специално насочена към силовите ведомства, начело с МВР и Министерството на отбраната. Един ред промяна в законодателството трябва, по думите му - според него, стане ли това, масово "незаменимите пенсионери" щели да си тръгнат, защото няма за какво да стоят и да работят. И уточнение - става въпрос за държавна администрация, около 60 000 са в силовите ведомства, 50 000 са по министерската администрация, не за здравеопазване, читалища и т.н.

Още: Министърът призна за над 1000 пенсионери в МВР, но "механични съкращения" няма да има

Другите идеи на Дянков - ББР да бъде ликвидарана като дружество, това дружество носи само корупция. Плюсът е, че има капитал от 2,7 млрд. евро, а кабинетът "Гюров" много умно си върна половината - при закриване още 1,3 млрд. евро се връщат в държавната хазна за 1 седмица. "Ахмед Доган със 150 млн. евро малко и средно предприятие ли е", попита Дянков след констатация кой тогава щял да дава кредити на малките и средните предприятия. "Винаги се е управлявало зле - никой няма да се разплаче на улицата, ако ББР бъде съкратена", настоя той.

И още - държавните служители да си плащат осигуровките, най-вече силовите министерства. Това пести 620 млн. евро, финансовото министерство вече го казва, посочи Дянков.

"Не е време" - така Дянков отговори на въпрос дали сега трябва да се променя данъчната система, да се налага прогресивния данък. Председателят на Фискалния съвет е уверен, че Франкфурт (централата на ЕЦБ) ще ни остави да работим, ако предложим програма за бюджетния дефицит, която можем да изпълним. Дянков посочи, че предишните две правителства не са слушали особено Фискалния съвет, който е консултативен орган. А каква е сметката за бюджетния дефицит - НАУЧЕТЕ: Дянков се съюзи с Асен Василев и каза каква глупост свърши Румен Радев пред ЕС с бюджетния дефицит