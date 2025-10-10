ЕЦБ изчисли колко ще струва дигиталното евро на банките

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува два технически документа, посветени на финансовите и икономическите последици от въвеждането на дигиталното евро. Първият анализ разглежда инвестиционните разходи за банковия сектор в еврозоната, а вторият, който е изготвен по искане на Европейския парламент и Европейския съвет, оценява въздействието върху финансовата стабилност, ликвидността и печалбите на банките при различни сценарии.

И двата доклада са част от подготвителната фаза преди окончателното решение за въвеждането на единната цифрова валута. И двата документа имат информационна цел.

Според документа "Преглед на последните оценки на инвестиционните разходи за дигиталното евро за банковия сектор в еврозоната" общите инвестиционни разходи за банките при внедряването на дигиталното евро се очаква да бъдат между 4 и 5,77 милиарда евро за целия банков сектор в еврозоната.

Това съответства на около 1–1,4 млрд. евро годишно за четиригодишен период и представлява под 1 на сто от общата печалба на банките или около 3,4 на сто от техните ИТ инвестиции за същия период.

