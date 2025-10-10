Войната в Украйна:

„Фeрмата на Lidl” – образователна градина от ново поколение

10 октомври 2025, 18:18 часа 361 прочитания 0 коментара
„Фeрмата на Lidl” – образователна градина от ново поколение

Ново пространство дава на децата знания за устойчивост и здравословен избор при храненето, изграждайки основите на осъзнатото потребление

Лидл България и „Асоциация Родители” представиха „Фермата на Lidl” – образователна градина, която разкрива пътя на храната от полето до чинията и поставя основите на отговорното потребление. Изградена до логистичния център на компанията в с. Равно поле, тя е част от стратегическата визия на компанията за устойчиво бъдеще. Проектът е насочен към деца и основната му цел е чрез съвременни образователни методи и лично преживяване, те да разберат откъде идва храната, защо е важна за здравето, как хранителните ни избори влияят на природата и какво стои зад устойчивите практики в земеделието.

С тази инициатива Лидл България отново надгражда своята оперативна дейност, добавяйки значима обществена стойност и давайки пример за новаторски подход в инвестирането в бъдещето на обществото и околната среда.

Образователната градина е създадена на основата на интердисциплинарно сътрудничество и модерен подход в образованието - освен Асоциация „Родители“, партньори на Lidl са Фондация „ЕкоОбщност“ и експертът доц. Десислава Димитрова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Изградена е на принципа на биодинамичното земеделие и включва градински лехи с различни видове и сортове растения, зона за компостиране, открити и закрити кътове за обучение и игри. Предстои да бъде изградена и оранжерия.

Фермата на Lidl" е осъществена мечта да дадем на децата вдъхновение, грижа за бъдещето и знание. Ние сме наясно, че образованието е един от ключовете за истинска промяна, затова създадохме кампанията #ХраненеСмисъл, а днес правим следваща амбициозна крачка с визия към бъдещето. Проектът е естествено продължение на усилията ни да допринесем за здравето на потребителите и опазването на околната среда, включително чрез трансформация на продуктите ни собствена марка. Фермата на Lidl" е проект без аналог в българския ритейл, който дава на децата преживяване и знания извън стандартния учебен процес. Благодаря на нашите партньори – НПО, образователни институции и родители – с които доказваме, че можем да постигнем много, когато работим заедно", каза по време на откриването Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

„Фермата на Lidl" е не просто информационна инициатива – тя е образователна, възпитателна и с изключително голяма обществена значимост. От името на Министерството на образованието и науката благодаря за споделените изследвания и данни за здравословното и осъзнато хранене. Те са ценен принос за усъвършенстването на нашите политики, свързани със здравето и храненето на децата, включително в училищна среда. Темата за здравословния начин на живот е в основата на устойчивото развитие и е една от целите на хилядолетието. Затова подкрепяме тази вдъхновяваща инициатива,“ заяви Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката.

„Фермата на Lidl” отваря врати пилотно тази есен с посещения на служителите на Lidl и ученици от две училища от близки населени места – гр. Елин Пелин и район Кремиковци. Чрез мисии и работилници, интерактивно съдържание и практически дейности децата ще се учат да садят, да наблюдават и да берат зеленчуци, ще опознават сезонността на растенията, сложните взаимодействия в екосистемите, значението на съхраненото биоразнообразие и ще откриват как природата връща грижата, която получава. По този начин ще осъзнаят стойността на храната, как тя влияе на нашето здраве и защо устойчивото отношение към околната среда е толкова важно.

Вярваме, че „Фермата на Lidl“ е много повече от образователна градина – тя е новаторски път към знанието, истинско приключение в света на храната. За нас от Асоциация „Родители“ е вълнуващо да участваме в създаването на този център за учене чрез преживяване, защото тук децата не просто ще научават, а ще разбират със сърцето си. Чрез директен досег с природата те ще имат възможност да осмислят значението на здравословното хранене и устойчивите навици в ежедневието ни. Този мащабен проект е доказателство, че когато работим заедно, можем да дадем на децата си истински качествено и щастливо място за израстване", сподели Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация „Родители”.

От следващата пролет образователния център ще приема безплатно организирани групи ученици от цялата страна. Първоначалната програма е подготвена за деца от първи до четвърти клас, като предстои да бъде разширена за целия образователен цикъл на учениците. Съдържанието в програмата е съобразено с образователните нужди на съвременните деца, като разработените активности и модули се съотнасят с учебното съдържание, за да надграждат знанията и преживяванията на учениците. 

Проектът е част от мащабната информационно-образователна кампания #ХраненеСмисъл, която Lidl стартира през 2024 г. Тя цели да постави темата за осъзнатото хранене – здравословно за хората и устойчиво за планетата, в центъра на общественото внимание и включва национални проучвания, партньорства с експерти и образователни институции, както и дългосрочни активности в полза на здравето и опазване на природата.

Действия на компанията в посока здравословно и устойчиво хранене

„Фермата на Lidl” е част от дългосрочната визия на компанията да създава стойност отвъд магазините си, с реална полза за настоящите и следващите поколения. Инициативата е естествено продължение на усилията на Lidl в посока здравословно и устойчиво хранене, които включват цялостна политика за осъзнато хранене, въведена още през 2019 г., както и политика за отговорен детски маркетинг, съобразена с препоръките на Световната здравна организация. От години компанията прилага множество мерки в полза на здравословния и устойчив начин на живот. Веригата работи само с доставчици на плодове и зеленчуци, сертифицирани по GLOBALG.A.P. за добри земеделски практики, проверява продукцията им за над 800 вида остатъци от пестицид. Компанията изцяло премахна механично отделеното месо от колбасите собствена марка и работи целенасочено в посока намаляване на добавените сол и захар в състава на продуктите собствена марка, увеличаване на пълнозърнестите фибри и растителния асортимент, сертифициране на суровините с признати екологични и социално отговорни стандарти и т.н. По този начин клиентите получават богат избор от качествени и достъпни устойчиви продукти.

Лидл България надгражда своите оперативни действия и чрез информационната кампания #ХраненеСмисъл, която стартира през 2024 г.

За партньорите в проекта„Фермата на Lidl”

●       Асоциация „Родители”

Асоциация „Родители” е неправителствена организация за осъществяване на общественополезна дейност с фокус върху образованието и доброто взаимодействие между училището, детската градина, яслата и родителите. Със своята дейност организацията цели развитие и утвърждаване на идеята за родителството като духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.

●       Фондация „ЕкоОбщност“

Фондация „ЕкоОбщност“ е неправителствена организация, която работи от края на 2003 г. в подкрепа на български организации и граждански групи, които се вълнуват от запазване на равновесието между хората и заобикалящата ни среда – градска и природна. Със своята дейност допринася за устойчиво развитие на жизнената среда като вдъхновява и изгражда пълноценно, отговорно отношение и действия на човека към природата. За осъществяване на мисията си „ЕкоОбщност“ работи с граждански групи и организации, местни общности, младежи, доброволци, социално отговорен бизнес, професионални групи, институции, медии.

„Фермата на Lidl е място, където знанието оживява, а храната се превръща в преживяване. Децата няма просто да садят и берат зеленчуци – те ще усетят колко труд и грижа са нужни, за да отгледаш дори една краставица, и как тя стига до магазина. Ще разберат, че храната изминава дълъг път от семенцето в земята до чинията на масата у дома. Но най-важното – ще научат колко са важни отговорното отношение и действия на човека към природата, за да живеем добре и в хармония със заобикалящия ни свят“, каза Любомира Колчева, директор на Фондация „ЕкоОбщност”.

 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Lidl
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес