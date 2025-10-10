Джентълменът на терена, който изигра над 600 мача без да получи жълт или червен картон

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Ще ми повярвате ли, ако ви кажа, че в историята на футбола има играч, който никога в своята кариера не е получавал жълт или червен картон? И то при условие, че има над 600 мача на най-високото клубно и международно ниво! Може би много от вас ще кажат, че това не е истината. Да, има футболисти, които през цялата си дългогодишна кариера никога не са виждали картона с червения цвят. Но такива, които дори не са били предупредени официално с жълт картон?! Е, има такъв играч и неговото име е Гари Линекер.

Гари Линекер е истински голов хищник

Гари Уинстън Линекер е роден на 30 ноември 1960 година в английския град Лестър. Като малък той се увлича по футбола и на 16 години влиза в академията на местния тим. По онова време „лисиците“ са във второто ниво на английския футбол, а Гари дебютира на 1 януари 1979-та при победата с 2:0 над Олдъм.

През сезон 1983/84 Лестър влиза в тогавашната Първа дивизия. Тимът завършва на 15-то място, но Линекер е на втора позиция при голмайсторите с 22 попадения. Следващата кампания е още по-добра за нападателя, който бележи 24 гола. Добрите му изяви не остават незабелязани и през лятото на 1985-та шампионът на страната Евертън плаща 800 000 паунда за правата му. По това време Гари вече е национал на Англия.

Барселона плаща 2,8 милиона паунда, за да го привлече

Нападателят прекарва само един сезон на стадион „Гудисън Парк“ като вкарва умопомрачителните 40 гола в 57 мача за „карамелите“. През лятото пък прави фурор на Световното първенство в Мексико, където печели „Златната обувка“ за голмайстор №1 на надпреварата. Малко след края на Мондиала Гари Линекер преминава в Барселона като испанският гранд плаща 2,8 милиона паунда за англичанина.

Линекер прекарва три години на „Камп Ноу“ и в 138 мача за Барса се разписва 52 пъти. Той се превръща в любимец на феновете, когато още в първия си сезон бележи хеттрик си във вратата на кръвния враг Реал Мадрид. През лятото на 1989 година Гари се завръща на Острова и облича екипа на Тотнъм срещу 1,1 милиона лири. Той остава 3 сезона на „Уайт Харт Лейн“ като отново демонстрира познатия голов нюх.

През юни 1992-ра Гари Линекер преминава в японския Нагоя Грампус Ейт. Нападателят обаче вече е далеч от най-добрата си форма и за два сезона изиграва едва 24 мача, в които се разписва 8 пъти. Самият той също е наясно, че времето му на терена изтича и през септември 1994-та обявява края на своята кариера.

Той така и не успява да стане шампион

Гари Линекер се оттегля от футбола с общо 573 мача и 283 гола на клубно ниво. За националния отбор на Англия пък има 48 попадения в 80 срещи. Именно той е на четвърто място във вечната ранглиста на голмайсторите за „трите лъва“. Въпреки безспорните си качества нападателят така и не успява да спечели шампионска титла при все, че играе в топотбори по онова време. Във витрината на Линекер личат два триумфа за Чарити Шийлд с Евертън и Тотнъм, една ФА Къп с Тотнъм, както и КНК и Купа на Краля с Барселона.

След края на професионалната си кариера Гари Линекер става коментатор. Той също така се изявява и като актьор и подкастър. Бившият нападател се наслаждава на живота си след футбола. Феновете пък ще го запомнят като джентълмена на терена, който изигра над 600 мача и никога не получи жълт или червен картон.

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от „Окачените бутонки“: Петият Бийтълс, който спечели „Златната топка“ на едва 22 години, но загуби битката с алкохола