Ефектът на еврото: Депозитите в банките се увеличиха с огромен процент

Депозитите в търговските банки на домакинствата у нас са се увеличили с цели 19,8 на сто на годишна база до общо 107,076 млрд. лева към края на месец декември 2025 година. Това показват данните на Българската народна банка. Депозитите се увеличават с около 17,7 млрд. лева през последните 12 месеца, като към края на 2024 година обемът на депозитите на домакинствата е достигал 89,4 млрд. лева.

Депозити

Само в рамките на декември 2025 година депозитите на домакинствата са нараснали с приблизително 6,2 млрд. лева, тъй като към края на ноември миналата година сумата по тях възлизаше на 100,8 млрд. лева.

Заради въвеждането на еврото повечето търговски банки у нас премахнаха таксите за внасяне на пари в брой по сметка, тъй като левовите наличности по сметки се превалутираха автоматично в евро след Нова година.

Депозитите на нефинансовия бизнес у нас са нараснали с 10,2 на сто на годишна база до общо 51,7 млрд. лева към края на декември 2025 година.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 14,5 на сто на годишна база през декември 2025 година и в края на месеца достигат 4,698 млрд. лева.

Като цяло в края на декември 2025 г. депозитите на неправителствения сектор са 163,493 млрд. лв. (72,8 процента от БВП), като годишното им увеличение е 16,4 на сто.

Кредити

Жилищните кредити, отпуснати от търговските банки у нас, са нараснали с 28,2 на сто на годишна база до общо 32,9 млрд. лева към края на декември 2025 година. Сумата по ипотечните заеми е нараснала с около 7,2 млрд. лева за година. Към края на миналата година жилищните кредити са достигали 25,69 млрд. лева, според данни на БНБ.

Потребителските кредити възлизат на 21,348 млрд. лв. и се увеличават с 13,3 на сто спрямо декември 2024 година.

Като цяло кредитите за домакинства са 56,139 млрд. лв. (25 процента от БВП) в края на декември 2025 година. Спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 21,1 на сто.

Кредитите за нефинансовия бизнес нарастват с 10,1 на сто на годишна база и в края на декември достигат 53,507 млрд. лева.

В края на декември 2025 г. кредитите за неправителствения сектор са 119,179 млрд. лева, като се увеличават на годишна база с 15,4 на сто.