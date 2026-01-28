Войната в Украйна:

Ходела по платното: Блъснаха жена, пострадала е тежко

28 януари 2026, 11:38 часа 447 прочитания 0 коментара
Ходела по платното: Блъснаха жена, пострадала е тежко

Жена на 61 години е пострадала при пътен инцидент в Гоце Делчев, след като е била блъсната от лек автомобил на улица „Гоце Делчев“ в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград. Произшествието е станало във вторник, около 19:10 часа.

Още: Автомобил блъсна две жени, едната е с опасност за живота

По информация на полицията лек автомобил „Ауди“, управляван от 18-годишен младеж от село Слащен, е ударил пешеходката, която се е движила по пътното платно. В резултат на удара жената, от село Гърмен, е получила множество травми. Пострадалата е с фрактури на шиен прешлен, ребра, таза и подбедрицата, както и с хематом и травма на главата.

На водача на автомобила са извършени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества с технически средства, пробите са отчели отрицателни резултати.

Още: На пешеходна пътека: Блъснаха възрастна жена

Трима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие в страната, ранени са 18, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с пострадали и загинали са 17. В София са регистрирани 27 леки катастрофи, при които няма починали и пострадали.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Дрогиран шофьор, блъснал пешеходец, отива на съд

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Травми катастрофа блъснат пешеходец пострадала жена
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес