Ходела по платното: Блъснаха жена, пострадала е тежко

Жена на 61 години е пострадала при пътен инцидент в Гоце Делчев, след като е била блъсната от лек автомобил на улица „Гоце Делчев“ в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград. Произшествието е станало във вторник, около 19:10 часа.

По информация на полицията лек автомобил „Ауди“, управляван от 18-годишен младеж от село Слащен, е ударил пешеходката, която се е движила по пътното платно. В резултат на удара жената, от село Гърмен, е получила множество травми. Пострадалата е с фрактури на шиен прешлен, ребра, таза и подбедрицата, както и с хематом и травма на главата.

На водача на автомобила са извършени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества с технически средства, пробите са отчели отрицателни резултати.

Трима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие в страната, ранени са 18, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с пострадали и загинали са 17. В София са регистрирани 27 леки катастрофи, при които няма починали и пострадали.

