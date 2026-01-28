Ердоган обсъди Сирия с Тръмп: Какво са намислили?

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският президент Доналд Тръмп обсъдиха последните развития в Сирия и Съвета за мир в Газа, предаде турската Анадолска агенция. В телефонния си разговор двамата лидери обсъдиха и двустранните търговски отношения, по-специално в отбранителната промишленост, както и регионалните и глобалните развития. Ердоган заяви, че Турция ще продължи да предприема стъпки за подобряване на сътрудничеството със САЩ и за развитие на отношенията във всички области, което е от взаимен интерес и за двете страни.

Какво са намислили за Сирия?

Ердоган също така подчерта, че Турция отдава голямо значение на пълното прилагане на споразумението за прекратяване на огъня и интеграция в съседна Сирия и че Анкара следи отблизо процеса в координация с властите на САЩ и Сирия.

Надеждата за Съвета за мир

Турският президент също така изрази надежда, че Съветът за мир в Газа ще постигне ползотворни резултати.

Ердоган заяви, че вярва, че прекратяването на хуманитарната катастрофа в Газа и възстановяването на анклава биха проправили пътя за траен мир в региона.

Инициативата на Тръмп първоначално беше свързана с прекратяване на войната в Газа, но по-късно той заяви, че обхватът ѝ ще бъде разширен, за да включва и други конфликти. Критиците изразиха опасения, че тя може да се сблъска с ролята на Организацията на обединените нации. Към инициативата обаче се присъединиха малко държави от Европейския съюз. Сред тях бяха Унгария и България, въпреки че страната ни още не е ратифицирала споразумението.