Новак Джокович е на 1/2-финал! Ще вземе ли титла №25?

Надеждите на сръбския тенисист Новак Джокович за рекордна титла от Големия шлем и 11-а в Мелбърн продължават при драматични обстоятелства, след като петият поставен на Откритото първенство на Австралия Лоренцо Музети (Италия) се отказа поради контузия в третия сет на четвъртфиналния мач между двамата. Четвъртият в схемата Джокович изоставаше в резултата с 4:6, 3:6, 3:1 преди Музети да прекрати участието си след два часа и една минути на корта.

Джокович ще играе 1/2-финал срещу Яник Синер

Така 10-кратният шампион продължава да се стреми към 25-ти трофей на сингъл от Големия шлем. 38-годишният сърбин ще се изправи в спор за достигане до финала срещу защитаващия титлата си италианец Яник Синер или американеца Бен Шелтън, които играят по-късно днес. Новак Джокович осъществи ранен пробив срещу Музети и взе аванс от 2:0, но италианецът обърна до 4:2 след серия от четири успешни гейма и затвори първия сет при 6:4. Във втората част съперниците си размениха три пробива в началните три гейма, а впоследствие Лоренцо Музети поведе с 3:1. Той задържа аванса си и с третия си пробив в сета стигна до 6:3.

Още: Бивш треньор на Гришо: Новак Джокович не може да се бори с Яник Синер!

Музети се отказа в третия сет

Джокович направи пробив за 2:1 в третия сет, след което италианският тенисист поиска медицински таймаут заради проблем в дясното бедро. Музети продължи мача, но въпреки помощта, която получи, трябваше да се откаже при преднина от 3:1 за сърбина. Това осигури на Новак Джокович 103-ата му победа в турнира, изпреварвайки рекорда на Роджър Федерер. Сърбинът призна, че този път е имал късмет. „Наистина ми е жал за него“, каза Джокович по повод Музети и добави, цитиран от агенция АП: „Той беше много по-добър, а тази вечер аз бях на път за вкъщи.“

Още: Заливат тенисистите от САЩ с въпроси за Доналд Тръмп на Australian Open