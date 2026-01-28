Полицията в Румъния стреля по агресивни кучета (ВИДЕО)

Полицейски служители в Румъния са били принудени да стрелят с гумени куршуми по две агресивни кучета, докато екип от Службата за специални действия (SAS) е претърсвал дом, собственост на мним психолог, обвинен в сексуално насилие, съобщиха съдебни източници пред румънската информационна агенция Agerpres в сряда. В контекста на изпълнение на заповед за претърсване на адрес в окръг Дъмбовица, екипът на SAS е влязъл, без да пришпорват достъпа.

Според цитираните източници, полицай е използвал оръжие с гумени куршуми, без кучетата да бъдат ранени.

Разследването срещу мнимия психолог

В сряда полицаи са извършили претърсвания на три места в Букурещ, Търговище и окръг Илфов по случай, по който д-р Кристиан Андрей е разследван за изнасилване, сексуално посегателство, измама и незаконно упражняване на професия или дейност.

Според прессъобщение на полицията в Букурещ, между 1 юли 2004 г. и 10 ноември 2025 г. мъжът е извършвал дейности, специфични за професията психолог, без да е завършил акредитиран факултет в областта и без да притежава сертификат за свободна практика, издаден от Колежа на психолозите на Румъния.

Също така, между 2019 г. и 2024 г. той е подвел три жени, като се е представил фалшиво като психолог и ги е накарал да платят за няколко психотерапевтични сесии, дейност, за която не е имал законно право.