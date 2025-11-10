Европейските борси стартираха с повишения през новата седмица

Европейските борси отбелязаха ръст в началото на новата търговска седмица, след като изглежда все по-вероятно да бъде постигнато споразумение за възстановяване на работата на федералното правителство на САЩ, което е в частична блокада от няколко седмици, предаде БТА. В неделя вечерта сенаторите във Вашингтон направиха решителна крачка към двупартийно споразумение, което би могло да сложи край на исторически продължилото спиране на работата на правителството.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с един процент в сутрешната търговия, като основните борси и почти всички сектори на континента бяха в положителна територия.

Британският индекс FTSE 100 нарасна с 0,5 на сто.

Германският DAX се повиши с 1,4 на сто

Френският CAC 40 е нагоре с един процент, а италианският FTSE MIB - също с един процент.

Технологичният сектор беше сред водещите двигатели на ръста - индексът Stoxx 600 Technology се повиши с два процента.

Акциите на Diageo поскъпнаха със 7,2 на сто в ранната търговия, след като производителят на алкохолни напитки обяви назначаването на Дейв Люис за нов главен изпълнителен директор. Поскъпването е факт, след като миналата седмица компанията понижи прогнозата си за финансовата година, посочвайки слабост на пазарите в САЩ и Китай.

Novo Nordisk добавя 2,7 на сто към стойността си, след като датската фармацевтична компания обяви партньорство с индийския производител на лекарства Emcure Pharmaceuticals за продажба на лекарството за отслабване Wegovy под нова марка в рамките на изключително споразумение.