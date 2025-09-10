Европейските фондови пазари откриха в зелено

Европейските фондови пазари откриха с повишения в сряда на фона на последните данни за инфлацията, корпоративните отчети и новините от международната търговия, съобщи БТА.

Общият европейски индекс STOXX Europe 600 нараства с 0,48 на сто до 555,06 пункта малко след началото на търговията, като повечето сектори и основни регионални борси са на положителна територия.

Френският CAC 40 прибавя 0,80 на сто до 7811,01 пункта, германският DAX – 0,58 на сто до 23 855,95 пункта, британският FTSE 100 – 0,23 на сто до 9263,96 пункта, италианският FTSE MIB – 0,30 на сто до 42 134,12 пункта, а испанският IBEX 35 – 0,91 на сто до 15 160,20 пункта.

Сред отделните компании силно поскъпнаха акциите на испанската Inditex, собственик на модната марка Zara. Те се повишиха със 6,7 на сто, след като компанията отчете финансови резултати за първата половина на годината. Въпреки по-слабите от очакваното приходи от продажби за второто тримесечие компанията съобщи, че новите ѝ есенно-зимни колекции са били "много добре приети" от клиентите, като в периода от 1 август до 7 септември приходите в постоянна валута са нараснали с 9 на сто спрямо година по-рано.

Акциите на датската фармацевтична компания Novo Nordisk също отчетоха ръст от 2,5 на сто, след като стана ясно, че компанията ще съкрати около 9000 работни места.

