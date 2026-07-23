Синя планета, подобна на Земята, е открита в космоса: Какво се крие зад цвета ѝ?

Астрономи са изследвали екзопланетата HD 189733b, която от космоса изглежда толкова наситено синя, колкото Земята. Цветът ѝ обаче не се дължи на океаните, а на гореща атмосфера, където могат да се образуват стъклени частици. Това се съобщава в статия на Space Daily.

Синята екзопланетата HD 189733b

Планетата се намира на приблизително 63 светлинни години от Земята и принадлежи към класа на горещите Юпитери - големи газови гиганти, които обикалят много близо до своите звезди.

Най-сходна със Земята: Планетата, на която има дъжд, морета и реки

HD 189733b е открита през 2005 г. Оттогава тя се е превърнала в една от най-изследваните екзопланети, тъй като редовно преминава пред звездата си и се крие зад нея. Именно по време на това затъмнение телескопът Gabble помогна да се определи цветът на планетата. Астрономите измериха комбинираната светлина на звездата и HD 189733b и забелязаха, че след изчезването на планетата системата губи повече синя светлина, отколкото зелена или червена.

Така учените стигнали до заключението, че самата планета има наситено син цвят. Този цвят обаче не се дължи на водата, както на Земята, а на разсейването на светлината от силикатни частици в горните слоеве на атмосферата.

Температурите през дневната страна на HD 189733b надвишават 1000 градуса по Целзий. При тези условия силикатите могат да се стопят и да се превърнат в малки, стъкловидни капчици. Поради изключително мощните ветрове, тези частици могат да се движат почти хоризонтално, създавайки феномен, който учените описват като стъклен дъжд.

Според предварителните оценки скоростта на вятъра на планетата може да достигне приблизително 7200 километра в час. По-късни проучвания показват, че въздушните течения могат да се ускорят до над 8600 километра в час.

В същото време хипотезата за стъклени валежи се основава на данни за температурата, състава на атмосферата и физиката на облаците. Нито един космически апарат не е изследвал директно атмосферата на HD 189733b.

Планетата е на приблизително 4,7 милиона километра от своята звезда и прави пълна орбита около нея само за 2,2 земни дни. Поради приливното заключване, едната ѝ страна е постоянно обърната към звездата, докато другата остава в тъмнина. Рязката температурна разлика между дневната и нощната страна води до свръхмощни ветрове, които пренасят топлина и материя по цялата планета.

Планетата, на която денят е по-дълъг от една година на нея - учените не могат да обяснят какво се случва там

HD 189733b е малко по-голяма от Юпитер. Липсва ѝ твърда повърхност, подходяща за живот, а синият ѝ цвят само създава измамна прилика със Земята.

Припомняме, че само на 25 светлинни години от Земята, астрономите откриха потенциално обитаема супер-Земя, GJ 3378b, обикаляща около червено джудже. Планетата остава в обитаемата зона и получава около 90% от енергията, която Земята получава от Слънцето, което я прави един от най-обещаващите кандидати за по-нататъшно проучване.

В новото проучване учените анализирали голям обем допълнителни наблюдения, получени с помощта на наземни и космически инструменти. Те изследвали фините промени в яркостта на звездата, причинени от гравитационното влияние на планетата, което им позволило да определят по-точно нейните характеристики.

В резултат на това масата на GJ 3378b беше ревизирана от 5,3 на 2,3 земни маси. Според изследователите това значително увеличава вероятността планетата всъщност да е скалиста, а не газообразен мини-Нептун с плътна атмосфера.

Астрономите също така уточниха орбитата на планетата. Докато преди се смяташе, че тя обикаля около звездата си на всеки 24,73 дни, нови данни показаха, че орбиталният период е 21,45 дни. Въпреки това, GJ 3378b остава в обитаемата зона - разстоянието от звездата ѝ, където на повърхността може да съществува течна вода, ако има атмосфера.

Изследователите отбелязват, че тази планета получава приблизително 90% от енергията, която Земята получава от Слънцето. Поради това те я смятат за един от най-обещаващите кандидати за по-нататъшно проучване на потенциалната ѝ обитаемост.

В същото време учените отбелязват, че в момента няма доказателства, които да предполагат, че GJ 3378b е наистина обитаема. Преди всичко, не е известно дали има атмосфера, необходима за съществуването на течна вода на повърхността. Освен това, червените джуджета са известни с високата си активност - чести изригвания и изхвърляния на коронална маса, които могат да нарушат атмосферите на съседните планети.

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