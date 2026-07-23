Луканката продължава да е любимото мезе на българина

Над 100 тона колбаси на пловдивския производител „Димитър Маджаров“ са продадени в магазинната мрежа на Kaufland през 2025 г. Българите продължават да избират месните деликатеси както за празнични поводи, така и в ежедневието, като все по-търсени са предварително нарязаните слайс продукти, които предлагат традиционен вкус в по-удобен формат.

При витрините с обслужване Kaufland е реализирала близо 340 тона луканки и сходни артикули като суджуци и бабек от различни производители през 2025 г. Близо 40 тона от тях са продукти на „Димитър Маджаров“, което се равнява на почти 12% от общия обем в категорията. Най-разпознаваемият продукт от портфолиото на пловдивската компания остава луканката, като само от нея на витрина са продадени над 28 тона през миналата година.

Интересът към категорията се вижда и при опакованите артикули на самообслужване. През 2025 г. клиентите на Kaufland са закупили над 4,6 млн. броя луканки и сходни продукти, от които над 2,5 млн. броя са само луканки. В този сегмент продуктите на „Димитър Маджаров“ достигат над 32 хил. броя, като луканките са над 16 хил. броя от тях.

“Вече 20 години си партнираме с Kaufland и бих казал, че партньорството ни с тях е много добро. По време на срещите с търговците от веригата обсъждаме нови тенденции и така се раждат и много идеи за нови продукти, с които ние надграждаме асортимента си”, подчертава Димитър Маджаров, собственик на едноименния бранд.

Семейната компания започва развитието си през 1991 г. с търговия на хранителни продукти. През 1994 г. стартира собствено производство на месни продукти, основно наденици, кренвирши и трайни колбаси. Четири години по-късно поставя началото и на млечното производство, като на пазара излизат сирене и кашкавал под марката.

В магазините на Kaufland клиентите могат да открият над 30 различни месни деликатеси на марката както на витрина с обслужване, така и в удобни опаковани формати, включително все по-търсените предварително нарязани деликатеси в удобна опаковка .

В производството на месните деликатеси „Димитър Маджаров“ се залага на свежи суровини и месо с български произход от подбрани кланици. Всяко парче месо се обработва изцяло на ръка от майстори обезкостители, а процесите не се ускоряват изкуствено. Луканките преминават през минимум 60-дневен процес на сушене и зреене в климатизирани сушилни при постоянен контрол на температурата и влагата.

При някои от сурово-сушените продукти през този период се развива бяла благородна плесен, която е естествена част от традиционната технология. Тя предпазва продукта, показва, че зреенето е протекло правилно и допринася за по-богатия вкус и характерния аромат на зряло месо.

Производителят притежава международния стандарт IFS Food, а част от емблематичните му месни деликатеси са регистрирани като храни с традиционно специфичен характер. Kaufland планира да продължи развитието на партньорството си с „Димитър Маджаров“ и през 2026 г., като очаква ръст спрямо реализираните през миналата година количества. Така веригата продължава да подкрепя български производители, които съхраняват традиционния вкус и развиват продукти с разпознаваем български характер.