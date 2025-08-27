Финансовият министър обяви подробности за новата бюджетна процедура

Предстои през септември да започне бюджетната процедура за Бюджет 2026. Това съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова на брифинг в Министерския съвет. "Има определен нормативен ред, свързан с изготвянето и с процеса, по който преминава бюджетната процедура за Бюджет 2026 г. Предстои през септември да бъде даден старт на тази процедура, да започнат разговорите с колегите от другите министерства, ведомства и общини“, разкри Петкова.

Бюджетът ще бъде внесен в законовите срокове

По думите и едва след това ще може да започне да се подготвя Закона за бюджета, както предвиждат законовите изисквания.

Тя увери, че законопроектът за бюджета ще бъде внесен в Народното събрание в рамките на определените законови срокове.

Много е рано да се дадат каквито и да било параметри на Бюджет 2026, каза още министър Петкова.

Вчера бившият финансов министър и настоящ председател на партия "Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев обяви, че за последните шест месеца е изтеглен по-голям като размер държавен дълг, отколкото за последните три години взети заедно.

Той попита министъра на финансите Теменужка Петкова за какво са били изхарчени над 16,5 млрд. лв., изтеглени от приемането на бюджета за 2025 г. до момента.

"Дълго време ще ни е нужно, за да преодолеем негативните последици от присъствието на този човек в публичните финанси на страната", отговори по-късно Петкова, визирайки Асен Василев.