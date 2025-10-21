Фондовата борса в Токио с исторически връх, ето причината

Фондовата борса в Токио отбеляза нови исторически върхове, а йената отслабна, след като двете камари на парламента на Япония избраха Санае Такаичи за първата жена премиер на една от водещите световни икономики, предаде Ройтерс. Тя ще ръководи управляваща коалиция между нейната Либерално-демократическата партия и дясната партия "Нипон Ишин". Такаичи се счита и за голям привърженик на известната преди години "Абеномика" на бившия премиер Шиндзо Абе.

Връх на индекса Nikkei

След новината за избора на Такаичи японският фондов индекс Nikkei скочи за кратко с около 1%, достигайки пореден рекорден връх в началото на днешната азиатска търговия. Последва обаче заличаване на първоначалните печалби, тъй като членът на борда на Японската централна банка Хаджиме Таката заяви, че е назрял моментът за повишаване на лихвените проценти, което изглежда в противовес с очакваната от мнозина политика на новия японски премиер.

Икономисти и анализатори определят Такаичи като "фискален гълъб", даващ приоритет на икономическия растеж и ниската безработица пред контролирането на инфлацията, като същевременно предпочита политики на по-ниски лихви и увеличени държавни разходи за стимулиране на икономиката.

Изборът на Такаичи доведе и до поевтиняване на японската йена, тъй като инвеститорите предполагат, че този ход може да доведе до неясни перспективи за лихвената политика в страната и за по-голяма "фискална щедрост".

Японската валута поевтинява с над 0,5% към 151,60 йени за един щатски долар, както и с 0,4% спрямо еврото и с 0,36% спрямо британската лира.

