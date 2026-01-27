Кабинетът в оставка взе втори за годината заем

Кабинетът в оставка взе втори за годината вътрешен заем. Той е под формата на нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) и е за 150 млн. евро. Eмисията е с падеж 28 януари 2031 г. и с годишен лихвен купон от 2,75%. В началото на годината Министерството на финансите (МФ) пусна в обращение емисия двугодишни държавни ценни книжа (ДЦК) пак за 150 млн. евро.

Аукционът

На проведения втори за тази година аукцион от Българската народна банка бяха пласирани успешно ДЦК за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2,94%, посочиха от финансовото ведомство.

Общият размер на подадените поръчки достигна 224,37 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,50. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 49 базисни пункта.

Това показва по-нисък интерес в сравнение с първата дългова емисия в евро от миналата седмица.

През миналата година проектът за Бюджет 2026 г. не беше гласуван и според удължителния бюджет максималният размер на новия дълг, който правителството може да поеме за тази година, е 10,5 млрд. евро, в които са включени и вътрешен, и външен дълг.

