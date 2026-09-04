Управляващите още мълчат за минималната заплата през 2027 г.

Минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде определена, след като станат ясни всички параметри на държавния бюджет. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос на депутата от "Продължаваме промяната" Асен Василев за бюджетната рамка за следващата година и възможността Конституционният съд да обяви отделни нейни разпоредби за противоконституционни.

"Когато станат ясни всички параметри на Бюджет 2027, тогава ще кажем каква ще бъде минималната работна заплата", заяви Радев.

По думите му основната цел на правителството е бюджетна консолидация и последователно намаляване на дефицита. Още: "Новите собствени ресурси на ЕС": Радев се тревожи, че част от акцизите за цигарите може да отидат в бюджета на Европа

"Имаше призиви да бъдат премахнати автоматизмите при всяко заплащане - това и правим", каза премиерът.

В момента Министерството на финансите преизчислява реалния бюджетен дефицит за 2025 г. Според Радев той значително се различава от официално посочените 3%.

"Повярвайте ми, изобщо не е 3% за изминалата година", заяви той.

Премиерът подчерта, че дори съдебни решения не могат да променят вече натрупания бюджетен дефицит. Още: Асен Василев: Производителността на труда у нас е над средноевропейската, но заплатите остават по-ниски

"Никакви разпоредби на никой съд не могат да напълнят обратно хазната и да направят бюджета на 3% дефицит, след като реално той е докаран до 5,7% в предишно управление", каза Радев.

Той коментира и отчетения към август по-нисък дефицит, като го отдаде на ограничаването на разходите.

"Това, че към август дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумните харчове, които бяха заложени в бюджета", заяви премиерът.

По думите му предстои специално представяне на всички спрени обществени поръчки и свързаните с тях разходи. Радев определи това като резултат от усилията на правителството за ограничаване на ненужните харчове. Още: Между горна и долна граница: Работодателите искат 646 евро минимална заплата

По темата за минималната работна заплата премиерът уточни, че предстои заедно с финансовия министър да бъдат анализирани капиталовите програми на всички министерства, текущите разходи и наличният бюджетен резерв.

"Възможно е да има и промени по заплащането", каза Радев, без да даде конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 г.