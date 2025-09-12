Войната в Украйна:

12 септември 2025, 10:42 часа 212 прочитания 0 коментара
Лихвите по ипотеки в САЩ са невиждани от почти две години

Средната лихва по 30-годишните фиксирани ипотеки в САЩ се понижи до 6,35 на сто тази седмица – най-ниското равнище от октомври 2023 г. Това показват данни на Freddie Mac, цитирани от Асошиейтед прес. Спадът се свързва с очакванията, че Управлението за федерален резерв ще започне да понижава основните лихвени проценти през септември, като са възможни и допълнителни облекчения по-късно през годината.

Увеличена покупателна способност

В началото на 2025 г. ипотечните лихви надвишаваха 7 на сто. Новото равнище увеличава покупателната способност на купувачите. Според изчисления на една от водещите американски компании за недвижими имоти Redfin, цитирани от БТА, при месечен бюджет от 3000 долара и 20 на сто самоучастие купувач може да си позволи имот за около 466 000 долара при лихва от 6,35 на сто, докато при 7 на сто лимитът спада до 442 500 долара.

Заявленията за ипотечни кредити през седмицата до 5 септември са се увеличили с 22 на сто на годишна база, достигайки най-високото равнище от юли насам, съобщи Асоциацията на ипотечните банкери. Почти половината от тях са били за рефинансиране, тъй като собственици на жилища се възползват от по-ниските лихви, за да намалят месечните си вноски.

Експерти предупреждават, че жилищният пазар остава под натиск заради ограниченото предлагане и високите цени. Според брокери съществен ръст на търсенето би настъпил, ако лихвите спаднат до около 5 на сто.

Изследване на John Burns Research & Consulting показва, че почти половината от анкетираните биха приели ипотечна лихва между 5 и 5,49 на сто, докато едва 22 на сто – между 6 и 6,49 на сто.

Цените на жилищата в САЩ са нараснали с над 50 на сто от 2019 г. насам, като разходите за имотни застраховки и данъци също се увеличават. Ако лихвените проценти по ипотечните кредити продължат да се понижават, купувачите на жилища ще се възползват от по-достъпно финансиране. В същото време обаче по-ниските лихви могат да привлекат повече купувачи, което би направило пазара по-конкурентен в момент, когато продавачите в много региони на страната срещат трудности да постигнат изгодни сделки.

