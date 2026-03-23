Лихвите тръгват нагоре: Прогноза от голяма банка

Една от най-големите банки в САЩ – Goldman Sachs прогнозира, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще повиши основните си лихвени проценти два пъти – с по 25 базисни пункта – на заседанията си през април и юни, предаде Ройтерс. С това оценката на банката се присъединява към очакванията на други водещи финансови институции, сред които са J.P. Morgan и Barclays.

Инфлационни рискове

Според анализаторите на Goldman Sachs инфлационните рискове в еврозоната се засилват, основно заради войната в Близкия изток и отражението ѝ върху цените на енергийните суровини.

От банката посочват, че повишението на цените на петрола и газа създава предпоставки не само за пряк натиск върху инфлацията, но и за възможни вторични ефекти, включително чрез разходите на бизнеса и динамиката на заплатите.

Актуализираната прогноза представлява съществена промяна спрямо предходната оценка на Goldman Sachs, която предвиждаше ЕЦБ да запази лихвените равнища без промяна през цялата 2026 година.

На последното си заседание, проведено в четвъртък, Европейската централна банка остави без промяна трите основни лихвени процента, но подчерта, че следи внимателно рисковете за инфлацията и икономическия растеж, свързани с поскъпването на енергийните ресурси.

От Франкфуртската институция заявиха, че са готови да реагират при необходимост, като решенията ще продължат да се вземат на база на постъпващите икономически данни и без предварителен ангажимент за конкретна траектория на лихвените проценти.