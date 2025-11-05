Несъгласни с бюджета: Работодателите провалиха тристранката

Несъгласни с параметрите на бюджет 2026 работодателите отказаха да влязат на тристранка. Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) няма да се състои, съобщи Васка Шушнева - секретар на Съвета, пред медии пред сградата на Министерския съвет.

В програмата на НСТС днес беше проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.