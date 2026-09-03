Прокуратурата поиска за пореден път имунитета на депутат на Пеевски

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е внесла в 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Предложението е направено от прокурор от Върховната касационна прокуратура.

Аврамов е сред депутатите, за чиито имунитети държавното обвинение многократно е отправяло искания. Преди Стефанова това са правили Иван Гешев и Борислав Сарафов.

Сегашното искане е необходимо, за да продължи наказателното производство срещу Аврамов пред Върховния касационен съд (ВКС). Още: Затворен обект за преработка на месо, свързван с депутат на Пеевски: Къде е цялата продукция?

През октомври 2025 г. Софийският апелативен съд (САС) отменя оправдателната част от присъдата на Софийския градски съд и признава Аврамов за виновен за престъпление, извършено в съучастие с друго лице - търговия с влияние и подкуп. Решението е обжалвано пред ВКС.

Междувременно с решение от 24 април 2026 г. Централната избирателна комисия обявява Аврамов за избран за народен представител. След като полага клетва на 30 април, той придобива депутатски имунитет.

От прокуратурата посочват, че продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу депутат пред ВКС е възможно само с разрешение на Народното събрание или при негово писмено съгласие.

Делото срещу Аврамов

Димитър Аврамов беше задържан през лятото на 2012 г. Тогава той беше депутат от ГЕРБ и беше обвинен, че е поискал от бизнесмена Светослав Илчовски 220 000 лева, както и право да ползва земеделските му земи. Още: Депутат на Пеевски и бивш кадър на Борисов е бил осъден и по второ обвинение

Според обвинението в замяна Аврамов е предложил да упражни влияние върху Областната дирекция "Земеделие" по въпроси, свързани със земите, за които се получават земеделски субсидии.

При първото разглеждане на делото през 2016 г. Софийският градски съд оправдава Аврамов. САС обаче отменя решението и връща делото за ново разглеждане.

През 2019 г. процесът започва отново, този път в Специализирания наказателен съд, който по това време разглеждаше делата срещу депутати. След закриването на спецсъда през 2022 г. делото е прехвърлено в Софийския градски съд.

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По делото като помагач на Аврамов е осъден Методи Петков на шест месеца условно. Третият подсъдим - Владимир Чернев, е оправдан.

Присъдата на САС, с която Аврамов е признат за виновен, не е окончателна и предстои произнасяне на ВКС.

От ГЕРБ към ДПС

След ареста му през 2012 г. Аврамов е изключен от ГЕРБ. Впоследствие оглавява листата на ДПС в Монтана и оттогава многократно е избиран за народен представител от движението.

Заради делото за търговия с влияние и подкуп имунитетът му вече няколко пъти е бил свалян. Сега прокуратурата отново иска разрешение от парламента, за да може производството срещу него да продължи пред ВКС.