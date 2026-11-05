Няма пари, има пари: Русия продава десетки тонове злато, Китай купува в пъти повече

През третото тримесечие на 2026 г. Руската централна банка е продала 18,66 тона злато от международните си резерви. Това е най-голямото намаление сред всички централни банки в света, пише The ​​Moscow Times, позовавайки се на данни от Световния златен съвет (WGC).

Като цяло, световните централни банки са закупили 321,2 тона злато през третото тримесечие, с 42% повече отколкото през същия период на предходната година. Банката на Русия също продаде 18,66 тона златни кюлчета от своите златни и валутни резерви, като значително надмина продажбите на други продавачи.

Централните банки на Киргизстан (0,95 тона), Германия (0,19 тона), Сингапур (0,08 тона) и Мексико (0,02 тона) също продадоха злато. Народната банка на Китай беше най-големият купувач на злато, добавяйки 63,14 тона към златните си резерви. Значителни покупки бяха направени и от централните банки на Полша (40,45 тона), Узбекистан (14,45 тона) и Казахстан (13,52 тона).

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Данните на Централната банка на Руската федерация сочат, че златните резерви на страната са намалели с 2 милиона тройунции или приблизително 62 тона, между декември 2025 г. и септември 2026 г. През последното тримесечие Световният златен съвет регистрира спад на резервите от 21,77 тона.

Централната банка на Руската федерация продава злато от 10 поредни месеца, като това е продиктувано от руското финансово министерство. То използва приходите от жълтия метал от Фонда за национално благосъстояние, за да покрие бюджетния дефицит. Този дефицит ще е поне 3,2% от БВП през 2026 година или над 7 трилиона рубли - това е последната за момента прогноза на руското финансово министерство, след като за тази година в руския бюджет беше заложен двойно по-малък дефицит: 1,6% от БВП. А причината дефицитът да се трупа така е ясна - войната в Украйна и постоянно растящата нужда от повече пари за нея.

Разпродажбата на злато от златните резерви на Русия е най-голямата от 1998 г. насам, когато пирамидата на руските държавни краткосрочни облигации (ГКО) се срина, руското правителство обяви неизпълнение на дълга си и страната беше обхваната от финансова криза. По това време Централната банка на Руската федерация продаде 3,8 милиона тройунции злато (118 тона) за три месеца. До края на годината обаче някои от златните кюлчета бяха изкупени обратно. Впоследствие Кремъл натрупа злато в резерви и от края на 90-те години на миналия век златните му резерви се увеличиха повече от 5 пъти. До началото на 2022 г. те възлизаха на 74 милиона тройунции или 2300 тона, което ги правеше петите по големина в света.

Китай е основният купувач на руско злато, като е увеличил покупките си до рекордно високо ниво през 2026 г. Според данни на китайските митници, приблизително 100 тона злато с руски произход са пристигнали в Хонконг от януари до юли - три пъти повече, отколкото през същия период миналата година.

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След затварянето на Лондон, най-големия пазар в света, за руско злато, доставчиците преориентираха износа на изток, отбелязва анализаторът на LSEG Дебаджит Саха. Според Financial Times, от началото на пълномащабната война в Украйна през Хонконг е изнесено руско злато на стойност 35 милиарда долара.

Преди това беше обявено, че Русия ще затегне ограниченията върху износа на пари в брой и злато. От 1 май 2027 г. на физически лица ще бъде забранено да изнасят златни кюлчета с тегло над 100 грама. Прави се изключение за износ през определени летища, но само с разрешение от руските федерални власти.

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