Новите дългове на българите с бюджет 2026: Оценки. Но за МВР - още пари

1 900 000 създават хляб, 600 000 го преразпределят, останалите (пенсионери, деца, умишлено неработещи в работоспособна възраст), които не работят, живеят от труда на 1,9 млн. Всеки работещ човек дължи около 30 000 лева, това сочи държавният дълг. Това са пари, които той не е взел – а каквото е натрупано като дълг за 100 години, сега се иска да се увеличи с 23%. От кого – от тези, които преразпределят. Това заяви създателят на "Уолтопия" Ивайло Пенчев. Той беше категоричен – с предложението за бюджет не се създава богатство, а се преразпределя.

Тръгваме да чупим едно от малкото неща, които работят – данъчната система. В средата сме като данъчна тежест, на 5-то място в Европа сме като ефективност и ще развалим и това, посочи Велев пред bTV. Той се възмути как в държавната администрация има незаети места, но се предвижда да има пари за тях – пример за неефективност. Както вървим, всеки работещ ще дължи вече 50 000 лева. Сега ще се вземе от работещите чрез увеличаване на осигуровките и тези пари ще се преразпределят за МВР, армия, съд, прокуратура. Там с над 50% се увеличиха заплатите миналата година, заяви Велев, а Пенчев добави: Представяте ли си, най-високите заплати извън София са в държавната администрация. 7000 лева струва всеки служител в МВР тази година, сега това се увеличава с новия бюджет с 12%. Полицаите ни като брой на глава от населението в ЕС са номер едно, изброиха Велев и Пенчев и попитаха: Това ли е социалната справедливост?

Васил Велев каза и друго - това е първи от 4 поредни бюджета, които АИКБ отхвърля, в който се вдигат данъци. Когато индустрията буксува, сваляш данъците, не обратното, настоя той. Рецептата според АИКБ: Да не се увеличава с 10% пенсионната вноска - за да се компенсира за бюджетното салдо, да се отвържат заплатите в държавната администрация от сегашния механизъм за увеличение и увеличението е да е 5%. "Даване за бизнеса няма - само вземане", заключи Ивайло Пенчев.

Не може хората да живеят от труда на другите – ако благосъстоянието им се подобрява, това е следствие на собствения им труд, каза Пенчев. "Всичко това днес е да може да се открадне повече", добави той. Според него, даването на концесията на Спортния тотализатор е, за да се откраднат едни пари. А държавата да управлява "Лукойл" ознавава по-скъпи горива, дефицити, да ни осъдят, предупреди Велев.

