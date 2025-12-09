"Пеевски и Борисов вече трябва да плащат, за да ги обичат“: Левон Хампарцумян за новия Бюджет 2026

Най-токсичните и дразнещи неща в приходната част на бюджета са махнати. Разходите обаче са същите. Говорим за пирамида от неефективни разходи на публичен ресурс, които служат, за да се подхванва механизма на лоялност. Пеевски и Борисов вече трябва да плащат, за да ги обичат. Те нямат особена харизма сред населението. Този коментар направи финансистът Левон Хампарцумян в ефира на Нова телевизия за новия бюджет за следващата година.

"Колко хубаво би било да има една опозиция с контрол върху службите и съдебна система. А някой ще трябва да вади кестените от огъня", добави той.

Несъвършен колкото първия

По думите му вторият бюджет е точно толкова несъвършен колкото първия, ако не и повече. Хампарцумян е на мнение, че сегашният кабинет няма да изкара пълен мандат.

Финансистът смята, че са нужни системни усилия за подобряване на квалификацията и образованието на работната ръка. "Би било добра новина да се намалят разходите в бюджета. Когато се опиташ да дигитализираш аналогова система, без да я адаптираш, се удряш в стената. Схемата човек-компютър-неефективен човек-компютър разкъсва процеса на малки неефективни парчета. Незаета бройка в администрацията означава, че я има налична, но средствата се използват за бонуси за лоялни служители", обясни експертът.

Според него в Европа е необходима реиндустриализация, по-разумно управление на ресурсите и повишаване на квалификацията на служителите. "Трябва да имаме високообразована и мотивирана работна ръка. Така ще бъдем конкурентни на най-добрите в света. Съдейки по автомобилния парк на по-състоятелните у нас, стремим се да се изравним. Българите никога не са били толкова богати, въпросът е колко устойчив е растежът в икономиката", каза Хампарцумян.