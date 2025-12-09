И Бюджет 2026 vol.2 е за кофата: Венко Сабрутев каза ще управлява ли ПП-ДБ с ГЕРБ

Новият Бюджет 2026 е като стария бюджет. Къде са парите за заплатите на младите лекари. Ако утре се разболеем на кого да се обадим? Да се обадим на Висшия съдебен съвет или на Антикорупционната комисия? С много голяма доза критики и въпроси народният представител от ПП-ДБ Венко Сабрутев пред БНТ. Още: "Не е време да напускаме кораба": Желязков изобщо не мисли за оставка

Той даде пример, че когато ПП-ДБ са управлявали са вдигали заплатите навсякъде, включително и в МВР. Според него управляващите не искат здрави и образовани граждани. "Мястото на новия бюджет е, че трябва да отиде в кофата за боклук", категоричен бе Венко Сабрутев.

"Прасе-качика в новия бюджет"

Снимка: Actualno.com/Деница Китанова

Той посочи, че проблемът е, че има "прасе-касички" и в новия вариант на бюджета.

Според Сабрутев в новия бюджет децата на България не функционират и на властта "не им пука за тях".

Венко Сабрутев настоя или БСП, или "Има такъв народ" да се предадат и да подкрепят вота на недоверие на правителството на Росен Желязков. Хората трябва да преценят какъв тип управление искат да имат - антикорупционно или корупционно. Хората ще отидат на нови предсрочни парламентарни избори, за да изберат следващите политици на държавата, каза Сабрутев, но не влезе в конкретика, ако падне правителството "Желязков" накъде.

Той е на мнение, че в настоящето Народно събрание ПП-ДБ няма с кого да управлява. С ГЕРБ обаче е изключено опозицията да управлява, подчерта Венко Сабрутев.

Той увери, че коалицията на ПП-ДБ е стабилна и никога повече няма да управлява с ГЕРБ.

Венко Сабрутев настоя още веднъж за оставката на правителството на Росен Желязков и предупреди, че на протеста в сряда, 10 декември, се очаква отново да има провокатори.

