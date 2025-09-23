Преди еврото: Депозитите на домакинствата у нас доближават 100 милиарда

Депозитите на домакинствата в българската банкова система нарастват с 12,7 на сто на годишна база до 95,417 млрд. лева към края на месец август тази година. Това показват данните на Българската народна банка. За сравнение, към края на същия месец на предходната 2024 година обемът на депозитите на домакинствата (и НТООД) достигаше 84,631 млрд. лева или с близо 11 млрд. лева по-малко от сега.

Темпът на растеж се засилва

Темпът на растеж на депозитите се засилва спрямо преходния месец юли, когато годишният прираст възлизаше на 12,2 на сто. Депозитите на домакинствата у нас се равняват на 43,5 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП).

Още: От 1 септември: БНБ вече участва в органите на евросистемата

Депозитите на нефинансовия бизнес достигат 49,173 млрд. лв. (22,4 процента от БВП) в края на август 2025 година, като нарастват с 9,9 на сто на годишна база (7,8 на сто годишно повишение през юли 2025 година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 13,9 на сто на годишна база през август 2025 година (14,1 на сто годишно увеличение през юли 2025 г.) и в края на месеца достигат 3,989 млрд. лв. (1,8 процента от БВП).

Като цяло депозитите на неправителствения сектор у нас нарастват с 11,8 на сто на годишна база (10,8 на сто годишно повишение през юли 2025 година) до 148,579 млрд. лева към края на осмия месец на 2025 година, като се равняват на 67,7 процента от БВП на страната.

Още: Лихвите по депозитите: Данни кои са по-високи - в евро или в левове

Основна причина за ускоряването на темпа на растеж на депозитите у нас е предстоящото присъединяване на България към еврозоната от 1 януари 2026 година.