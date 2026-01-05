Войната в Украйна:

След въвеждане на еврото: НАП и КЗП ударно следят цените

Продължават масовите проверки на Националната агенция по приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) след въвеждането на еврото у нас. Служителите на институциите следят за изкуствено вдигане на цените на основни стоки покрай новата единна европейска валута - евро, предаде БНТ. Още: Служители на КЗП и НАП провериха търговски обекти заради еврото

За какво следят регулаторите?

Освен на случаен принцип, проверки се извършват и по сигнали на граждани. По време на инспекциите под лупа се гледат касовите бележки, издавани от търговците. Следи се дали превалутирането е отразено правилно. Друг основен акцент в проверките на институциите е дали има повишение на цените на отделни стоки и ако има такова, проследяват цялата верига на доставки - дали завишението е при производителя или при търговеца.

Средно по около 400 проверки на ден правят инспекторите на НАП. Най-малката санкция за нарушаване на Закона за въвеждане на еврото започва от 10 000. Инспекциите ще продължат и през следващите дни, като държавните органи следят изкъсо пазара, за да предотвратят спекулативни практики в периода на въвеждане на еврото в страната.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
